Gazze'de ilk kayıp ve hasar raporu açıklandı... İşte ayrıntılar...

Gazze hükümetine bağlı hükümet medya ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının ilk sonuçlarını açıklayarak, donanmanın da katılımıyla İsrail uçaklarının ve topçularının, ilk günden bu yana bin 810'den fazla saldırı düzenlediğini belirtti.

İsrail işgal ordusunun 12. gününe giren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı hava, kara ve deniz üzerinden yoğun bombardımanla devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, saldırılarda 64'ü çocuk, 38'i kadın ve 17'si yaşlı olmak üzere 227 Filistinli öldü ve 55'i ağır 1620 kişi yaralandı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, yaralılar arasında 470 çocuğun bulunduğunu ve yaklaşık 400 çocuğun "baş ve boyun kısmında 153 yerinden yara izi kaydedildiğine" dikkat çekti.

Maddi kayıplar

Medya ofisine göre, İsrail bombardımanı "evler ve konutlar, hükümet merkezleri, altyapı, elektrik, su ve kanalizasyon şebekelerine" odaklandı.

Hükümet ofisi, konut sektöründeki ilk tespit edilen zararın toplam yaklaşık 92 milyon dolar olduğunu söyledi.

İsrail ordusu tarafından bombalanan toplam ev ve bina sayısının hafif ve şiddetli yıkım arasında değişen bin 335'i aştığını da sözlerine ekledi.

Ayrıca, sürekli bombardıman sonucunda en az 12.886 konut hasar gördü, orta ve kısmi hasarlar oluştu.

Ofis, bombalama sonucu tamamen yıkılan yaklaşık 184 ev olduğunu bildirdi.

33 basın bürosu bombalandı ve yüzlerce kuruluş, dernek ve büro hasar gördü.

Hükümet merkezi ve altyapı

Hükümet dairesine göre, İsrail bombardımanı sonucunda hükümet sektörünün maruz kaldığı ilk kayıp tahminleri yaklaşık 23 milyon dolar.

Ofis, polis karakolları ve hizmet tesisleri arasında değişen yaklaşık 74 resmi bina ve kamu tesisinin de vurulduğunu ekledi.

Bu karargahlardan en önemlileri arasında Gazze Şehri'nin batısındaki İçişleri ve Milli Güvenlik Bakanlığı binasının yıkılması, yakındaki hükümet binalarının ağır hasar görmesi ve İç Güvenlik Teşkilatı binasının yıkılması gösterildi. Gazze'de ayrıca, kuzey ve Han Yunus valilikleri, Çalışma ve Sağlık Bakanlığı binasının yıkılmasının yanı sıra Sosyal Kalkınma Bakanlıkları binası da büyük hasar gördü.

Ayrıca 66 okul, sağlık tesisi ve birinci derece klinikler de ciddi veya kısmen hasar gördü.

Hükümet ofisi, su ve kanalizasyon şebekeleri bakımından sokakların ve altyapının bombalanmasından kaynaklanan ilk kayıpların yaklaşık 27 milyon dolar olduğunu belirtti.

Enerji sektörüne gelince, ofise göre trafoların ve elektrik hatlarının hedeflenmesi sonucunda ilk kayıp 22 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bombalama sonucunda düzinelerce aracın tamamen veya kısmen hasar gördüğü, bu yönde ilk kayıpların 5,5 milyon dolar olarak tahmin edildiği açıklandı.

İletişim ağları ve internet alt yapı zararı ise 6.5 milyon dolar olarak kaydedildi.

Tarım ve ekonomik sektör

Filistin Tarım Bakanlığı, tarım sektörünün yaklaşık 24 milyon dolarlık zarara uğradığını söyledi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, saldırıların devam etmesi sonucunda kayıp hacminin günlük iki katına çıkacağını da sözlerine ekledi.

Bombalamalarda, "yüzlerce dönüm arazi ve onlarca tarım işletmesinin, tarımsal üretim ihtiyacı bulunan depoların” da doğrudan vurulduğu açıklandı.

Hasar ayrıntısı olarak, "sebze ve meyvelerle ekilen arazilere doğrudan zarar, tarımsal tesislerin ve tarımsal altyapının (iletim hatları, sulama şebekeleri, su kuyuları, su depoları ve fidanlıklar) tamamen ve kısmen tahrip edilmesi” belirtildi.

Bakanlık, "Çiftliklerin doğrudan bombalanması sonucunda büyük miktarda kümes hayvanlarının ölmesine ek olarak, kümes hayvanları, koyunlar ve inekler için yem hayvanları beslemek için kesinlikle yeterli değildir" ifadesini kullandı.

Gazze'de ekonomik sektördeki toplam kayıpların ise yaklaşık 40 milyon dolar olduğunu söylendi.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail saldırganlığının sonucu olarak Gazze'deki 525 ekonomik kuruluşun yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü belgeledi.

Gözlemevi raporunda, Gazze Şeridi'nin 2014'ten önceki İsrail saldırganlığının kayıplarından henüz kurtulamadığı bir zamanda ekonomik kuruluşları hedef almanın sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

Gözlemevine göre son iki günde Gazze Şehri'nin doğusundaki sanayi bölgesinde faaliyet gösteren 9 fabrika ve şirkete düşen top mermileri büyük hasar ve hasara yol açtı.

Camiler teslim olmadı

Gazze hükümet dairesine göre, camiler, mülkler ve vakıf gayri menkulleri de dahil olmak üzere toplam maddi kayıp yaklaşık 5 milyon doları buldu.

Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, baskınların üç camiyi tamamen yıktığını söyledi: El-Akluk Camii, Abdul-Razzaq Iqlibo ve Omar Bin Al-Khattab.

Açıklamada, "Gazze Şehrindeki Ansar Vakıf Binası, dört katlı ve 19 daireden oluşuyor. Orada ticari şirketler ve idari birimler de var" denilirken, İsrail'in Gazze kentinin Zeytun bölgesinde 260 metrekarelik vakfa ait dükkân zinciri olan "Miras" projesinin de İsrail saldırıları sonucu yıkıldığı belirtildi.

Bakanlık, evlerin ve binaların ayrım gözetmeksizin ve kasıtlı olarak bombalanması sonucunda Gazze'de 35 cami ve kilisenin hasar gördüğünü kaydetti.

Bakanlık, yaklaşık 42 camiyi bombalama yerlerine yakınlığı nedeniyle kapattı.

Açıklamaya göre bakanlık, Gazze Şehri'ndeki Al-Tawisi Mezarlığı, İbn Mervan, Şeyh Şaban, Al-Seifa, Jabalia Al-Balad ve Al-Far olmak üzere 6 mezarlığın hedef alındığını ve uğranan hasarı belgeledi.

13 Nisan'dan beri işgal altındaki Filistin topraklarındaki olaylar, İsrail polisi ve yerleşimcilerin işgal altındaki Kudüs şehrinde, özellikle El-Aksa Camii ve çevresi ile İsrail'in "Şeyh Cerrah" mahallesindeki, 12 Filistinli ailenin evini boşaltması için başlatılan saldırılar sonucunda patlamıştı.

Arap Postası

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.