Fukuyama’dan Kırımlı tutuklu gazeteciye destek mektubu

ABD'li siyaset bilimci Francis Fukuyama, Rus makamları tarafından tutuklanan Kırım Tatar gazeteci Osman Arifmemetov'a hayranlığını ve desteğini ifade eden bir mektup yazdı.

Rus yetkililerin Kırım Tatar gazetecilerine ve sivil aktivistlere karşı 'terörizm' suçlamalarında bulunarak başlattığı tutuklamalar dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Fukuyama mektubunda, işgal altındaki Kırım'da devam eden baskılar karşısında sessiz kalmayı reddeden ve “cesaretlerinden dolayı korkunç bedeller ödeyen cesur gazetecilere” destek mesajlarını dile getiriyor.

Fukuyama'nın Kırımlı gazeteci Arifmemetov'a gönderdiği mektupta şu ifadeler yer alıyor:

“Kırım'daki durum mücadelenin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Rusya medya alanını dezenformasyonla bulandırmaya devam ederken, sizin gibi gazeteciler gerçeği korumak için çok önemliydi. Cesaretiniz ve bağlılığınız olmasaydı, Kırım'daki gerçek durum ve Rusya'nın halka karşı uyguladığı baskılar hakkında çok daha az şey bilirdik. 2015 yılında bu duruma ışık tutan ilk yurttaş gazetecilerden biriydiniz.

Cesur haberciliğiniz nedeniyle iki gazeteci arkadaşınız Belyal Adilov ve Timur İbrahimov'un gözaltına alındığını ve hapse atıldığını biliyoruz. Güvenlik güçlerinin sizi de aynı şekilde hapse atmış olması utanç verici. Yine de bu sizi yazmaktan alıkoymadı. Rus baskısı karşısında sessiz kalmayı reddetmeniz ilham verici.”

Fukuyama, Osman Arifmemetov'un eşi ve çocukları için üzüntülerini dile getirdikten sonra sözlerini şöyle bitiriyor:

“Gazeteciliğinizle gerçeğe hizmet ettiğiniz ve Ukrayna'nın özgürlük mücadelesindeki rolünüz için teşekkür ederim. Batı'da yaşayanlar olarak bizler bir an önce özgürlüğünüze kavuşmanızı umarız."

Ne olmuştu?

Kırım Haber Ajansı, matematik öğretmeni ve bilişim uzmanı olan iki çocuk sahibi Arifmemetov hakkında şu bilgileri paylaşmıştı:

Rus işgali altında bulunan Kırım'da, Kırım Tatar halkı üzerinde baskı kurmak amacıyla uydurulan “Hizb-ut Tahrir” davası çerçevesinde 27 Mart 2019 tarihinde evine baskın sonucu gözaltına alındı.

Kırım Dayanışması'na konuşan Avukatı Aleksey Ladin Arifmemetov daha önce yaptığı açıklamada, “Osman, uydurma sebeplerden dolayı iki uyarıya ve 5 günlük hücre cezasına maruz kaldı. Şikayet edeceğiz. Osman'ın yaşadığı olay Emir Üsein Kuku ve diğer muhafazakar Kırım Tatarlarının yaşadığı durumla aynısı. Onlar geldiğinde her tarafları inceleniyor. Dini değerlerine ters geldiği için bunu yapmayı reddediyorlar ve cezaya çarptırılıyorlar” ifadelerini kullandı.

Ladin ayrıca hapisteyken Arifmemetov'a yönelik tutumlara ilişkin şunları söylemişti:

“İnsan belki şiir yazıp cebinde taşıyordur, onun da ‘davayla' bir alakası yok. Sadece davasıyla ilgili şeyleri taşıyacak diye bir kural yok… İkinci uyarıyı ise mahkumlardan biriyle Kırım Tatarca ‘Selam Aleyküm' şeklinde selamlaştığı için aldı."

Kaynak: Kharkiv, Ukrayna İnsan Hakları Koruma Grubu internet sitesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.