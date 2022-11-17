FTX paniği tüm kripto piyasasına yayılıyor

FTX kripto borsası iflas başvurusunda bulunduktan sonra müşteriler paralarını talep ederken Gemini'nin de likidite sıkışıklığıyla karşı karşıya olduğu bildiriliyor

FTX kripto para borsasının hızlı çöküşünün sonuçları, sektördeki daha fazla şirketin ciddi likidite sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Winklevoss kardeşlerin sahibi olduğu Gemini, para çekme konusunda acele ediyor.

Blockchain analitik platformu Nansen'in verilerine göre, son yedi gün içinde Gemini, anketin son 24 saatinde çekilen 485 milyon dolarla birlikte 682 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından kurulan şirket, dün faiz getiren kazanç hesaplarından para çekme işlemlerini durduracağını açıklayarak kripto yatırımcılarını sakinleştirmeye çalışıyor. Genesis, kazanç hesapları için borç verme ortağı, en eski ve en tanınmış kripto brokerlerinden biri.

Gemini'den yapılan açıklamada, "Genesis Global Capital'in para çekme işlemlerini duraklattığının ve 5 iş günlük hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) kapsamında müşteri itfalarını karşılayamayacağının farkındayız. Müşterilerin fonlarını kullanmalarına mümkün olan en kısa süredeyardımcı ol mak için çalışIıyoruz" denildi.

Kripto borsası Genesis, dün yatırımcı paniğinin bir sonucu olarak müşteri çekme işlemlerini ve yeni kredi vermeyi durdurduğunu doğruladı.

9 Kasım'da, FTX'in iflas başvurusunda bulunmasından iki gün önce, Cameron Winklevoss, FTX'i örtülü bir şekilde eleştirdi ve şu tweeti paylaşmıştı:

"Sizin tarafınızdan açıkça yetkilendirilmedikçe ve talimat verilmedikçe, fonlarınızla hiçbir şey yapmayız. Düzenleyici gözetim, Gemini gibi şirketlerin söylediklerini yapmalarını sağladığı için önemlidir.”

Bir zamanlar kripto ticareti için büyük bir aracı kurum olan FTX, kayıplarını telafi etmek isteyen 1 milyon kadar yatırımcıya sahip olabileceğini açıkladı. Bahamalar merkezli aracı kurumun milyarlarca borcu olduğu belirtiliyor.

Reuters'ın dayandığı kaynaklara göre, söz konusu açığın FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'in platformdan kripto para ticaret şirketi Alameda Research'e 10 milyar dolarlık müşteri fonu aktarmasının sonucu olarak görünüyor.

Düzenleyiciler şu anda Bankman-Fried ve ortaklarının müşteri fonlarını kötüye kullanıp kullanmadığını araştırıyorlar.

Russian Today .