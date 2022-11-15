FTX çökünce onlar da çöktü; bilim insanları şokta!

FTX tarafından desteklenen vakıflara, iklim, biyosavunma ve yapay zeka etiği üzerine araştırma yapmak için yüz milyonlarca dolar taahhüt edilmişti. FTX'in iflasının ardından söz konusu kurumlar büyük şok yaşıyor

Kripto para borsası FTX'in geçen haftaki çöküşü, bilim araştırmacısı topluluklarda artçı şoklar yaşatmaya devam ediyor.

FTX'i kuran ve hızla milyarder olan Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) fizik bölümü lisans öğrencisi olan 30 yaşındaki Sam Bankman-Fried, "insan refahını iyileştirmek için" bilimle ilgili çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kuruluşları desteklemeye başlamıştı.

Şimdi, FTX iflas etmiş ve yatırımcıların parasını kötüye kullanmaktan dolayı soruşturma altındayken, birçok kurum nakde sıkıştı ve çoğu risk altında.

Gelecek Fonu adlı vakıf, (Future Fund) Şubat ayında faaliyete geçmişti. Ancak Haziran ayı sonuna kadar, yetkililere verildiği bildirilen 262 hibe ve toplam 132 milyon dolarlık “yatırım” parasının ne kadarının dağıtıldığı belli değil.

10 Kasım'da, beş üst düzey Gelecek Fonu yetkilisi istifa ederken yapılan açıklamada, "Gelecek Fonu'nun yerine getiremeyeceği çok sayıda taahhüt edilmiş hibenin olduğunu söylemek bizi mahvetti" denildi.

FTX'in çöküşü birkaç gün önce düşünülemezdi. İflas belgelerine göre, kripto para birimi için çevrimiçi ticaret platformu olarak hizmet veren şirketin varlıkları 10 milyar dolar ile 50 milyar dolar arasındaydı.

Ancak, FTX'in mali yapısı hakkında şüpheler ortaya çıktıktan sonra yatırımcılar paralarını çekmeye çalıştıkça çöktü. Şirket, 11 Kasım Cuma günü iflas ilan etti ve birkaç saat sonra bilgisayar korsanları tarafından şirketten 500 milyon dolardan fazla çalındığı bildirildi.

The Wall Street Journal'a göre FTX, alacaklılara milyarlarca dolar borçlu ve şu anda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan araştırma devam ediyor.

Science.org