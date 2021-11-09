Forbes'in 'Lord Edge' yorumu: Elon Musk tam bir internet provokatörü

Dünyanın en zengin adamının yeni bir Twitter hesabı var. Milyarder girişimci Elon Musk, bulunduğu yer Trollheim iken mikro blog hizmetindeki görünen adını 'Lorde Edge' olarak değiştirdi.

İsim değişikliğine ve görünüşte kurgusal profile rağmen hala doğrulanmış bir hesap olarak kaldı. Musk'ın şu anda Twitter'da 62,8 milyon takipçisi var.

Tesla kurucusu ve SpaceX'in patronu, son isim değişikliğinin nedenini açıklamadı. İsim değişikliği, Twitter takipçilerine Tesla'daki hisselerinin yüzde 10'unu satıp satmayacağını sorduğu bir anketini tweetledikten sonra geldi. Anket Pazar öğleden sonra kapandı, 3.5 milyondan fazla katılımcının yüzde 57.9'u "evet", yüzde 42,1'i "hayır" oyu verdi.

Lorde Edge (@elonmusk), "Son zamanlarda vergiden kaçınmanın bir yolu olan gerçekleşmemiş kazançlardan çok şey yapıldı, bu yüzden Tesla hissemin %10'unu satmayı öneriyorum" demişti.

Musk, en zengin Amerikalılardan bazıları için halka açık varlıklar üzerindeki gerçekleşmemiş kazançlar üzerindeki vergi teklifini eleştiren ses olmaya devam ediyor. Oregon'dan Demokrat Senatör Ron Wyden'ın önerisine göre, bu tür varlıkların değeri artarsa, bu varlıklar satılmasa bile bunlara sahip olan kişi gerçekleşmemiş kazançlar üzerinden vergi ödemek zorunda kalacaktı.

Yeni İsim–Aynı Elon?

Twitter'daki pek çok kişi sadece ankete tepki göstermekle ve vergi sonuçlarını tartışmakla kalmadı, aynı zamanda Musk'ın yeni "Lorde Edge" takma adını da not aldı.

Kripto para birimi Dogecoin'in ortağı Shibetoshi Nakamoto, "lorde Edge, yaşlı doge için bir anagramdır" tweetini atarak kendi düşüncesini belirtti.

Başkaları ise, Musk'ın Twitter'daki isim değişikliğinin büyük bir duyurunun habercisi olduğunu öne sürerken, marka pazarlama uzmanı ve sosyal medya uzmanı Scott Steinberg, Musk'u kışkırtıcı veya aşırı kişilik olarak niteledi.

Steinberg, "Musk kendini tam bir internet provokatörü olarak gösterdi ve bu sadece onun aşırılık yapma yeteneğine gösterilen dikkatin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu, yönettiği etkiyi vurguluyor ve onunla açıkça eğleniyor. Düğmelere basmaktan zevk alıyor gibi görünüyor" dedi.

Siber güvenlik araştırmacısı ve gazeteci Sean Gallagher, "Elon Musk'ın Twitter'daki görünen adını 'Lorde Edge' olarak değiştirmesi çok acı verici" dedi.

İsim oyunu

Bu, 50 yaşındaki yatırımcının Twitter'da adını ilk isim değiştirmesi değil. Haziran ayında Twitter'daki adını "2. Elon Musk" olarak değiştirmişti. Previoulsy'nin adı sadece "-1" olarak değiştirildi.

İşlerin şimdi karmaşık olabileceği yer ise, aslında Mayıs 2017'de katılan bir başka Twitter kullanıcısı @LordeEdge adının varlığı. Bu hesabın ise sadece 16 takipçisi var, ancak bu sayının belki de hesabın Musk'a ait olabileceğine dair kafa karışıklığından dolayı artması muhtemel.

Geçen yıl, garip bir isim seçimiyle kaşlarını kaldıran Musk'ın kolu değildi. O ve o zamanki kız arkadaşı, şarkıcı Grimes (gerçek adı Claire Boucher), 1960'larda CIA için inşa edilen bir uçağa atıfta bulunarak oğullarına "X Æ A-12" adını vermişti. Grimes (@Grimezsz), "•X, bilinmeyen değişken" adlı bir tweet ile adlandırma seçimini açıklamıştı.

* Æ, Ai'nin elf yazımıyla (aşk ve/veya Yapay zeka)

* A-12 = SR-17'nin öncüsü (en sevdiğimiz uçak). Silah yok, savunma yok, sadece hız. Savaşta harikadır ama şiddet içermez.

* (A=Başmelek, en sevdiğim şarkı)"

Lorde Edge'de yapılan son isim değişikliği, aynı zamanda zengin ve ünlülerin hareketlerinin - ve Musk'ın kategorilere ayrıldığı - sosyal medyada nasıl bu kadar yakından izlendiğini vurgularken Musk, anlatıyı başkalarının ummayacağı bir şekilde kontrol etme yeteneğini gösteriyor.

Steinberg, "Sosyal medyanın artılarını ve eksilerini gördü. Yaptığı her hareketin dikkatle inceleneceğini biliyor, ancak ilgiden ve bunun yarattığı tartışmadan keyif alıyor. Açıkça sınırları daha da zorlamakla ilgileniyor" dedi.

Kaynak: Forbes/Peter Suciu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.