Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de 50 bin doz Korona aşısını imha etti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Koronavirüse karşı 50 bin doz 'Sputnik Lite' aşısının imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan bu akşam yapılan açıklamaya göre, "Kullanıma uygun olmadığı için" bakanlık, İsrail işgalini de bu durumdan sorumlu tuttu.

Açıklamada, Filistin Bakanlığı geçen Perşembe günü bakanlığın Ramallah'taki depolarından İsrail kontrolü altındaki Kerem Şalom geçiş noktası üzerinden 50.000 doz Sputnik Lite aşısı aldığını doğruladı.

Bakanlık, aşıların güvenliğini sağlamak ve kalitelerini korumak için bir dizi onaylı prosedüre tabi tuttu. Yapılan inceleme ve denetimden sonra bu sevkiyatın hasarlı ve kullanıma uygun olmadığını tespit etti.

Filistin Bakanlığı, "bu miktarı imha etmeye ve bunun için prosedür el kitabına uygun olarak elden çıkarmaya karar verildiği belirtildi.

Bakanlık aşıların, alındıkları ve saklandıkları andan kullanıldıkları ana kadar entegre zincirinde kalite ve güvenliğini sağlamak için sıkı önlemler alındığını açıkladı.

Bakanlık, aşıların imha edilmesinden işgal makamlarını sorumlu tutarak, "Bunun nedeni, aşıların gereken zamanda varışının engellenmesi ve uygun olmayan nakliye ve soğutma koşullarında uzun süre bekletilmesidir" denildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Pazartesi akşamı itibariyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1.437 kişinin Koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, pandeminin başlangıcından bu yana Koronavirüsü nedeniyle toplam ölümlerin 1.228'e ulaştığı, 147.368 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

ArapPostası

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.