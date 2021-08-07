Feryal Abdelaziz altın madalya kazanan ilk Mısırlı kadın sporcu oldu

Feryal Abdelaziz, bugün bayanlar Karate Kumite +61kg yarışmasında Azeri rakibini yenerek altın olimpiyat madalya kazanan ilk Mısırlı kadın olarak tarihe geçti.

22 yaşındaki Abdelaziz, Tokyo'nun Nippon Budokan arenasında Azerbaycanlı Irina Zaretska'yı 2-0 mağlup etti.

Sporcunun başarısı, Mısır'ın 17 yıl sonra ilk altın madalyası oldu. Karam Gaber, 2004 Atina oyunlarında Mısır adına altın madalya kazanan son sporcuydu.

İnternette yayınlanan bir videoda, Abdelaziz galibiyeti garantilerken, ailesi sevince boğulmadan önce bir televizyon ekranının etrafında toplanmış olarak endişeyle izlerken kaydedildi.

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Aile, sporcunun olimpiyat yolculuğunda büyük rol oynamış gibi görünüyor. Abdelaziz beIN sports'a konuşurken "Teşekkür ederim anne, bu senin başarın, benim değil" dedi.

Bu galibiyet, Mısırlı Giana Farouk'un bayanlar Kumite 61kg etkinliğinde bronz madalya ile ilk karate madalyasını kazanmasından bir gün sonra geldi.

Mısır şimdiye kadar Tokyo oyunlarında altı madalya kazandı ve tek bir yarışmada kazanılan madalya sayısı rekorunu aştı.

Mısır heyeti daha önce şu yarışmaların her birinde beş madalya kazanmıştı: Sırasıyla Berlin 1936, Londra 1948 ve Atina 2004 Olimpiyatları.

Abdelaziz, karate ile ilişkisine yedi yaşında Kahire'de başladı. Şu anda eczacı olmak için okuyor.

MiddleEastEye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.