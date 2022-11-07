Faciadan dönüldü! İngiliz nükleer denizaltısında yangın

İngiliz denizaltısı HMS Victorious'ın çıkan yangında Trident 2 nükleer başlık olan ICBM'lerin taşıdığı bildirildi

The Sun tarafından yayınlanan habere göre, İngiliz Donanması'nın Vanguard sınıfı nükleer denizaltılarından biri, çıkan yangında hasar gördükten sonra “çok gizli bir görevi” iptal etmek zorunda kaldı.

Kıl payı dönülen faciayla ilgili konuşan kaynaklara göre, Trident 2 nükleer ICBM'leri taşıyan HMS Victorious'ta elektrik tesisatında ortaya çıktı. Yangını söndürmek için, çoğu izinli olanlar da dahil olmak üzere 130'dan fazla mürettebatın tamamının çaba göstermesi gerekti.

Yangının oldukça hızlı bir şekilde kontrol altına alındığı bildirilirken, gemi kaptanı tarafından ilan edilen acil durum, denizaltını zehirli dumanları dışarı atmak için Kuzey Atlantik'te açıklanmayan bir yerde yüzeye çıkmaya zorladı.

"ÇOK GİZLİ GÖREV İPTAL"

Gazeteye göre bir donanma kaynağı, "Kraliyet Donanması'nın açık denizdeki her üyesinin kalifiye bir itfaiyeci olduğunu", bunun İngiliz gemilerinin ve denizaltılarının bu tür olaylarda operasyonları etkilemeden hızlı bir şekilde yanıt verebilmesini sağladığı bildirildi.

Bununla birlikte, yangının yol açtığı hasar, denizaltının kaptanının belirtilmeyen bir “çok gizli görevi" iptal etmesine ve geminin İskoçya'daki HMNB Clyde'deki üsse geri dönmesini emretmesine sebep oldu.

Değeri 3 milyar doları aşan 30 yıllık denizaltının Kraliyet Donanması'nın kesintisiz dört nükleer caydırıcı unsurundan biri olduğunu kaydedildi. Bir Kraliyet Donanması sözcüsü gazeteye, olayın deniz gücünü etkilemediğini, ancak denizaltı operasyonları hakkında daha fazla ayrıntı vermekten kaçındığını söyledi. .