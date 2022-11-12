Eski Rus uzay ajansı başkanı 'Çar Kurtları'na liderlik ediyor

Dmitry Rogozin başkanlığındaki bir askeri uzman ekibi, Ukrayna'daki çatışmanın ortasında birliklere 'teknik yardım' sağlıyor.

Rus uzay ajansı Roscosmos'un eski başkanı Dmitry Rogozin, şimdi Donbass'ta 'Çar Kurtları' adlı gönüllü bir birime liderlik ettiğini açıkladı.

Rogozin RIA Novosti'ye verdiği demeçte, grubun yakın zamanda Rusya'nın ilhak ettiği sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinde faaliyet gösterdiğini ve savaş birliklerine teknik destek sağladığını söyledi.

“Deneyimli askeri danışmanlardan ve zengin savaş tecrübesine sahip uzmanlardan oluşan 'Çar Kurtları' adlı bir teftiş grubunu oluşturduk" diyen Rogozin, grubun "gönüllü bir birim" olarak faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.

Rogozin, grubun adının 1990'ların başında eski Yugoslavya'da bir dizi çatışmada yer alan Rus gönüllü birliklerine bir selam olduğunu açıkladı. Rogozin, üst düzey bir hükümet yetkilisi olmadan önce, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Yugoslavya'daki savaşlar ve Moldova ile ayrılıkçı Transdinyester bölgesi arasındaki çatışmalar dahil olmak üzere çeşitli çatışmalarda gönüllü oldu.

Rogozin sosyal medyada yaptığı açıklamada, 'Çar Kurtlar' grubunun havan topu için yeni bir "akıllı" hedefleme sistemini başarıyla test ettiğini söyledi. Hedefleme sisteminin, "yakında tüm cephelerde kendini gösterecek" şekilde ayarlandığı belirtildi.

Geçen yaz istifa etmeden önce 2018'den Roscosmos'a liderlik eden eski uzay kurumu yöneticisi, 2014'ten beri DPR'de aktif olan gönüllü bir birlik olan 'Somali' taburunun komutanı ile birlikte bir fotoğrafını yayınladı. Rogozin fotoğrafta vücut zırhı ve bir taşıyıcı yelek de dahil olmak üzere tam askeri ünifromalı olarak görülüyor. Rogozin, üzerinde 'Sarmat' yazan bir yama ile Rusya'nın en son kıtalararası balistik füzesine bariz bir selam veriyor. Daha önce Donbass'ta, resmi olarak görev yaptığı döneme bir gönderme olan 'Cosmos' yazan başka bir yama giyerken resmedilmişti.

RussianToday .