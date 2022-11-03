'Eşcinsellik ölümcül günahtır' diyen rahip İrlanda'yı karıştırdı

İrlanda'da bir rahibin İrlanda başbakan yardımcısı Leo Varadkar ve eşcinsel politikacıların cehenneme gideceğini söylemesi İrlanda'yı karıştırdı

Emekli rahip Sean Sheehy, Listowel'deki St Mary's Kilisesi'nde ibadet edenlere eşcinsel çiftlerin günahkar olduğunu söyledi ve EYO tarafından sağlanan ücretsiz doğum kontrolünü eleştirdi.

Rahip Sheehy'nin kürtajı ve eşcinsel topluluğunu da eleştirdiği yorumlarından oluşan video, internette geniş çapta paylaşıldı ve görüşlerinin kınanmasına yol açtı.

Sheehy, “Bugün çok üzücü olan şey, günah hakkında nadiren bir şey duyuyorsunuz ama bu yaygın. Çok yaygın, ”dedi.

Katolik rahip, başbakan yardımcısı Leo Varadkar ve diğer eşcinsel politikacıların cehenneme gideceğini ilan etmesi İrlanda'da kargaşaya neden oldu.

"BU GÜNAHTIR, ÖLÜMCÜL GÜNAHTIR"

Rahib kilisedeki topluluğa şunları söyledi:

“Örneğin hükümetlerimizin yasalarında görüyoruz. Kürtajın tanıtımında görüyoruz. Transseksüelliğin bu çılgın yaklaşımı örneğinde görüyoruz. Örneğin, iki erkek ve iki kadın arasındaki seksin teşvik edilmesinde görüyoruz. Bu günahtır, bu ölümcül günahtır. Ve insanlar bunun farkında değil gibi görünüyor, ama bu bir gerçek, bu bir gerçek."

Ayine katılan bazı kişiler bunun üzerine kiliseden ayrılması üzerine rahip onlara “Tanrı yardımcınız olsun… ve burada bulunan, Tanrı'ya ibadet edenler, Tanrı sizi korusun” dedi.

65 yaşındaki rahip Seán Sheehy'in açıklaması bağlı olduğu piskoposluk da dahil olmak üzere ülkede tepki çekti.

Kerry piskoposu Raymond Browne ise yaşananlardan dolayı özür diledi ve rahip Sheehy'nin görüşlerinin “Hıristiyan duruşunu temsil etmediğini” söyledi.

SÖZLERİNİN ARKASINDA DURDU

Ancak rahip, radyo röportajlarında belirttiği görüşünün arkasında olduğunu söyledi. Eşcinsel ve kürtaj haklarını destekleyen diğer eşcinsel politikacıların cehenneme gideceğini düşünüp düşünmediği sorusu tekrarlandığında, “kesinlikle” cevabını verdi.

Rahip Sheehy, politikacıların, medyanın ve Katolik kilisesinin İrlandalıları referandumlarda eşcinsel evlilik ve kürtaj haklarını onaylamaları konusunda yanlış yönlendirdiğini söyledi. RTE'den Liveline'a konuşan rahip, “Gerçekten zorlanan bir gündeminiz vardı ve bununla ilgili üzücü olan nokta, yetkililerin sessiz olması... insanları hiçbir zaman eğitmediler” diye konuştu.

Sheehy, eşcinselliği “cinselliği ifade etme açısından insanı anormal bir yöne çektiği için” bir hastalık olarak nitelendirdi.

İrlanda başbakan yardımcısı Leo Varadkar bir LGBT yürüyüşünde (solda)

Hükümette görevli bakanlar ise yaptıkları yorumlarda gelişmeyi utanç verici olarak değerlendirdi. Bir sözcü, rahiple aynı fikirde olmadığını ancak inançlarını ifade etme hakkına saygı duyduğunu söyledi.

Sheehy, 2008 yılında ABD'den İrlanda'ya kilise rahibi olarak hizmet etmek için döndü. Bir yıl sonra mahkemeye hüküm giymiş bir tecavüzcünün “vücudunda kötü niyetli bir kemik olmadığını” söyledikten sonra görevinden alınmıştı.

The Guardian .