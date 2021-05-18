Erdoğan'ın ABD'ye tepkisi dünya medyasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD lideri Biden'ı hedef alan açıklaması Almanya'dan Suudi Arabistan'a, İsrail'den Yunanistan'a dünya medyasında yankı buldu…

Gazze'deki saldırıları sona erdirmek için çabalar yoğunlaşıyor. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay verirken ateşkes çağrısı yaptı. ABD ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i askeri operasyonları durdurmaya çağıran bildirinin yayımlanmasını üçüncü kez engellendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen ABD lideri Biden, ateşkesi desteklediğini belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, ABD'nin Mısır ve diğer ortaklarla ateşkes ile ilgili olarak görüşmeler halinde olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaklaşımlarının sessiz ve yoğun bir diplomasi yürütmek üzere olduğunu belirtip bu yolun daha yapıcı olacağını savundu.

Türkiye'den ABD'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İsrail'e silah satmasına tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu konularda daha fazla duramayız, bunu söylemeye bizi mecbur ettiniz. Biden'ın İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı.

Lafa geldiğinde silahsızlanma, vesaire, bunları konuşuyorlar... Ciddi manada orantısız bir saldırıyla Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şahadetine vesile olan bu olayda da siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Filistin toprakları kanla yıkanıyor, siz de buna destek veriyorsunuz."

Dünya medyasında Erdoğan yorumu

Milliyet'in paylaştığı habere göre ABD merkezli yayın yapan Bloomberg, 'Erdoğan İsrail'in Gazze savaşına karşı tutumu nedeniyle Biden'a hücum etti' başlığıyla Erdoğan'ın sözlerini öne çıkardı.

The Times of Israel gazetesi, 'Erdoğan Biden'a 'elleriniz kanlı' diyor' başlığıyla yer verdiği haberde, İsrail'i destekleyen ABD lideri Biden'in Ankara tarafından topa tutulduğunu belirterek "Bunu söylemeye bizi mecbur ettiniz" cümlesine yer verdi.

'Erdoğan ABD ve Avusturya'yı yerden yere vurdu' başlığını kullanan Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle, Erdoğan'ın "Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz" dediğini kaydetti.

Suudi Arabistan merkezli El Arabiya Tv'nin İngilizce yayın yapan internet sitesinde 'Erdoğan İsrail'i destekleyen Biden'ın elinin kanlı olduğunu söylüyor' başlığı dikkat çekti.

Yunan Kathimerini gazetesi ise 'Erdoğan Biden'a karşı: Elleriniz kanlı' ifadesini başlığa çekti, televizyon kanalı Skai İstanbul'dan canlı yayınla açıklamaları ekrana getirdi, newpost internet sitesi ise 'Erdoğan Biden'a saldırdı' başlığını kullandı.

(Fotoğraf TRT World)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.