Domuz etli hamburger yiyen Türk günlerce kustu

İngiltere’de yaşayan bir Türk, içinde domuz eti olan hamburgeri yedikten sonra yaşadıklarını anlattı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Gündoğdu Yüzüdik adlı bir Türk, Stansted Havalimanındaki Burger King restoran servisine hamburgerinde kesinlikle domuz eti istemediğini defalarca söylediğini ancak hamburgerden bir ısırık aldıktan sonra içerisinde domuz eti olduğunu dehşetle fark ettiğini anlattı.

Dini inançları nedeniyle hayatı boyunca domuz eti yemekten kaçındığını söyleyen Gündoğdu, bu durumdan çok iğrendiğini ve fiziksel olarak kendini hasta hissettiğini ifade etti.

“Kendimi hasta hissediyordum”

"Burgerden bir ısırık aldım ama tadından hoşlanmadım. Ekmeği açtım ve içinin pastırmayla dolu olduğunu gördüm” diyen Gündoğdu, “En küçük bir ısırık bile beni zihinsel ve fiziksel olarak rahatsız etti. Üç gün boyunca doğru düzgün yemek yiyemedim” dedi.

Gündoğdu şöyle devam etti:

"Fiziksel olarak açtım ama kusmadan yemek yiyemiyordum. Kendimi hasta hissediyordum. Domuz eti düşüncesi midemi bulandırdı. Başka bir şey çiğniyor olsam bile, otomatik olarak bunun domuz eti olduğunu düşünüyordum. İlk gün yemek yemedim. Üçüncü gün yavaş yavaş yemeye başladım. Açlıktan ölüyordum ama fiziksel ve zihinsel olarak hiçbir şey sindiremiyordum.”

Gündoğdu, hayatında asla domuz eti yememeye dikkat ettiğini, bu nedenle domuz etine karşı alerjisi bile olup olmadığını bilmediğini söyledi.

“Burger King'e geri döndüm ve şikayet ettim ama pek yardımcı olmadılar. Sadece özür dilediler. Başka bir şey yapmadılar, bu beni gerçekten şok etti” diyen Gündoğdu, yaşadıklarını TikTok sayfasında anlatarak yediği burgeri paylaştığı videosunda gösterdi.

Şikayet videosu sosyal medyada viral oldu

Gündoğdu, videosunda takipçileri şöyle seslendi:

"Bu kesinlikle rezalet bir şey. Bu yüzden, eğer bunu izleyecekseniz, Burger King'e seslenmek istiyorum çünkü sizi buraya etiketliyorum. Personelinizle görüşmelisiniz, onlara müşterilerin bu basit istekleri dinlemeleri gerektiğini söylemelisiniz"

Gündoğdu'nun şikayet videosu TikTok'ta viral olurken 64.000'den fazla kullanıcı tarafından izlendi.

Bazı yorumcular Burger King ürünlerinin zaten helal olmadığını iddia etti. Ancak başka kullanıcılar asıl meselenin bu olmadığını söyledi.

Bir kullanıcı, "Burger helal olmasa da buradaki sorun müşteriye karşı sorumluluktur" dedi.

Bir havalimanı çalışanı olan Gündoğdu, bu tür hataların yaşanabileceğini belirtirken şöyle konuştu:

“Bütün yemeklerimde özellikle 'pastırma olmasın' diyerek sipariş ediyorum ve bu zamana kadar böyle bir şey yaşanmamıştı. Bunu kasa görevlisine birkaç kez söylediğim için yemeğimde domuz eti olmasına hiç ihtimal vermedim. Basit bir talimattı. Bir hataydı ve hepimiz insanız. Ama meşgul değillerdi, herhangi bir baskı altında çalışmadıklarından böyle bir hatayı işlemeleri için herhangi bir sebep yoktu.”

Burger King'den açıklama

Stansted havalimanındaki Burger King şubesini işleten yetkili ise yaptığı açıklamada, yapılan hata için özür diledi. Yetkili şunları söyledi:

"Yolcularımıza bütün restoranlarımızda harika bir deneyim sunmak amacındayız. Bu olayda yetersiz kaldığımız için üzgünüz. Bu olay nedeniyle ekibimizi yeniden eğiteceğiz ve bir daha yaşanmaması için özel siparişlerin sunulmadan önce iki kez kontrol edildiğinden emin olacağız. Müşteriyle de doğrudan özür dilemek için iletişime geçtik."

LadBible .