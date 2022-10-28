Doğumu kolaylaştırır, kanı korur; Kantaşının faydaları

Doğumu kolaylaştırmak için kullanılırdı. Afrika kabileleri onu güneşten korunmak için krem üretiminde kullandı.. kan taşının faydaları...

Yüzeyinde parlak kırmızı lekeler bulunan koyu yeşil taş, hematit veya hematit, altıgen kristal formda olan çeşitli kalsedonlardır. (minerali zengin, yarı değerli taş)

Yoğun mineral içeriği ile bilinen en ünlü değerli taşlar arasında yer alan kan taşı, pek çok faydasının yanı sıra antik çağlardan beri çeşitli süs eşyaları ve ev dekorasyonunda da kullanılmaktadır.

Kırmızı Sivilceli Yeşil Kan Taşı

Doğumu kolaylaştırmak ve kanı korumak için kullanılır

Kantaşı antik çağlardan beri kullanılan ve manyetik enerji içeren taşlardan biridir. Sıklıkla süs olarak veya çeşitli süs eşyalarının imalatında kullanılır. Kantaşı, son zamanlarda erkek takı ürünlerinde tercih edilen doğal taşlardan biri haline gelmiştir.

Kantaşı da demir pası gibi kırmızı bir oksittir. Geçmişte, kesilip cilalandıktan sonra kanamayı durdurmak için yaraların üzerine konulurdu. Ayrıca doğum sırasında kadınlara yardım etmek için kullanılırdı. Bugün hala bazı bölgelerde kanın sağlıklı ve temiz kalması için kan taşları kullanılmaktadır.

Kan taşları genellikle doğada bulunan demir birikintilerinde bulunur ve demire benzer özellikler sergilediği için çelik üretiminde de kullanılan bir mineral olduğundan aralarında karışma durumları vardır.

KANTAŞININ YAPISI

Kantaşı kristalleşme özelliğinden dolayı kırılgan bir yapıya sahiptir. Elle bile kırılabilir. Aksesuar ve takılarda kullanıldığında kırılmaması için titizlikle işlenir.

Kantaşı demirden oluşur ve binlerce yıl önce demir ile kayalar arasındaki mıknatısların karıştırılmasından sonra oluştuğu için çeşitli manyetik özelliklere sahiptir. Bu taş, aralarındaki büyük benzerlik nedeniyle genellikle demirle karıştırılır. Ancak işlendikten sonra demir gibi olur. Rengi kahverengi ile kırmızının karışımı olan zambak taşı buna örnek gösterilebilir.

Hematit genellikle demirin bulunduğu alanlarda ve ayrıca magmatik kayaçlarla ilişkili hidrotermal damarlarda bulunur, ancak en büyük hematit rezervleri tortul kökenlidir.

Kimileri “pozitif enerjisi” olduğuna inanarak bu taşı taşımak ya da evlerinde bir yere yerleştirmek ister.

HEMATİT TAŞI ÇEŞİTLERİ

Asit demir taşı

Hematit, kan taşının farklı türlerinden biridir. Aynı mineral veya manyetik bileşime sahip birçok taş vardır:

-Hematit taşlarının en ünlüsü olan demir mika veya spikülarit, koyu siyah rengiyle karakterize, ince kristal yapıya sahip kabuklu bir mineraldir ve genellikle mücevherlerde kullanılır.

-Hydro Hematit, belirli bir miktarda su içeren bir mineraldir. Bu taş, üzerindeki farklı renklerle ayırt edilir. Bu da onu iri boyutundan dolayı dekorasyon yapmak için kullanılan en iyi taşlardan biri yapar.

-Demir ekşi krema, özellikle yüksek sıcaklıklara maruz kaldıktan sonra yağlı hissi veren yumuşak, pul pul, kiraz kırmızısı bir mineraldir.

AFRİKA KABİLELERİNDE HEMATİT TAŞI

Amerikan Jeoloji sitesi "Jeoloji"ye göre, kantaşı, daha önce bahsettiğimiz özelliklerden yararlanabilecek taştan yapılmış veya sadece onun parçalarını içeren bazı ev dekorasyonlarına ek olarak, bilezik şeklinde veya takıların içinde kullanılabilir.

Hematit taşı Namibya'nın Himba kabilesinde de yaygın olarak kullanılır. Kabilenin kadınları taşı öğütür ve tereyağı ile karıştırır. Ardından kremsi kırmızı bir doku elde edene kadar ateş dumanıyla ısıtır. Bu kabiledeki kadınlar üretilen kremi kavurucu güneşten korunmak için kullanır.

Kadınlar, nemli bir cilde sahip olmak ve aydan kurtulmak için vücudun her yerine ve saça uygularlar. Bu uygulama, taşı kadın ve erkek ayrımında bir yol olarak kullanan eski kabile geleneklerine kadar uzanır. Vücut ve saçlar, karışımın sürekli kullanımından dolayı kırmızı olur.

Kaynak: ArapPostası .