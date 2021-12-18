Dev 'Yule keçisi' 5 yıl aradan sonra yine yakıldı

İsveç'in Gavle kasabasında bugün beş yıl aradan sonra dev saman Yule keçisi yine ateşe verildi.

Polis, tanıkların günün erken saatlerinde yangından önce şüpheli davrandığını söylediği 40 yaşlarında bir adamı tutuklandığını açıkladı.

Her yıl Noel'den önce dikilen ahşap ve samandan yapılmış 42 fit (12,8 metre) yüksekliğinde bir heykel olan Gavle Yule keçisi, 1966'da bir pazarlama aracı olarak ilk kez bir kasaba meydanına kurulduğundan beri ülke çapında ün kazanmış fakat o yıl yılbaşında da yakılmıştı.

Hasırdan yapılmış küçük Yule keçileri, geleneksel olarak İsveç evlerinin etrafına yerleştirilir. Kökenleri eski pagan festivallerine dayanıyor.

Üzerine bahisler bile oynandı

Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan Gavle Yule keçisi, boyutuyla değil, onu yok etmek için hayal edilen ayrıntılı planlarıyla ünlü.

Yıllar boyunca yetkililer heykeli korumak için korumalar tuttu. 24 saat kamera gözetimi ve çok miktarda alevden koruyucu araç kullanıldı ancak heykel en az 35 kez ateşe verildi veya başka bir şekilde yok edildi.

Biri Noel Baba kılığına girmiş, diğeri zencefilli kurabiye adam gibi giyinmiş iki saldırgan, 2005 yılında onu yay ve alevli oklarla ateşe vermişti. Suçlular ise yakalanamadı.

Ayrıca arabalar tarafından ezildi, havai fişeklerle ateşe verildi ve sopalarla parçalandı. Keçi maketini gözetleyen kamera saldırıya uğradı. Yerel turizm idaresi, bir zamanlar onu bir helikopter kullanarak kaçırmak için başarısız bir planın da uygulandığını açıkladı.

İngiliz bahisçiler, festival sezonunda ‘keçinin' hayatta kalma olasılığı üzerine bahis bile oynadılar.

Reuters

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.