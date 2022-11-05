Dev boa yılanı bir evin dibinde yakalandı

ABD'de bir evin yakınında bulunan 75 kiloluk dev boa yılanı görevliler tarafından kontrol edilirken büyük zorluk çıkardı

Dev boa yılanını yakalayarak kontrol etmeyi başaran görevli Clay Mangrum, daha önce hiç bu büyüklükte bir yılanla karşılaşmadığını söyledi.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'ndan görevliler, 75 kilo ağırlığındaki yılanı güçlükle kontrol altına aldı.

Görevliler, ABD'nin Florida eyaleti St. Lucie County'de bir mahallede yılan görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

The Mirrror'da yer alan habere göre dev yılan ihbar edildikten kısa süre sonra yakalandı. Görevli Clay Mangrum, "bırakın bu kadar büyük bir yılanı, bir boa yılanına ilk kez rastladığını" söyledi.

Magrum şöyle dedi:

"Yılanı başının arkasından tutarak kontrol altına almayı başardım. Daha sonra onu saklandığı yerden çekip çıkardım. Olay yerindeki diğer arkadaşlar da yılanı torbaya koymak için yardımcı oldular."

Yetkililer, Güney Amerika'ya özgü hayvanın, evcil hayvan ticaretinde egzotik sayılan hayvanların yaygın ilk olarak Florida'ya geldiğini söyledi.

Mangrum, boa yılanları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"1990'dan beri Florida'da oldukları bilinmesine ve çeşitli bölgelerinde görülmesine rağmen, yalnızca Miami'de yuvalanıp ürerler. Zehirli değiller, ancak kendilerini savunmak için köpekleri ve kedileri ısırabilirler. İsterlerse evcil hayvanları öldürme ve yeme gücüne sahiptirler."

Mangrum, memleketi Florida'da yılanlara alışık olduğunu ve hayatı boyunca onların çevresinde olduğunu söyledi. .