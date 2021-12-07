Cumhuriyetçi senatör Greene: ‘Fauci dünyanın düşmanı, o hapse girmeli’

Cumhuriyetçi senatör Marjorie Taylor Greene, Dr. Anthony Fauci'yi “ülkenin ve dünyanın düşmanı' ilan ederek, koronavirüs salgınıyla ilgili hakkında soruşturma yapılması gerektiğini ifade etti

ABD'li milletvekili Greene, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Fauci'ye tepkilerini dile getirdiği basın açıklamasında, "COVID-19 ile insanlar üzerinde deneyini yürüttüğü için hapse girmeyi hak ettiğini" söyledi.

Greene, "Dünyanın her yerinde bu kadar çok insanı öldüren bir tür iğrenç şeytani bilim yaratmak ve bunu bizim vergilerimizle finanse etmek için bizim dolarlarımızı kullanmaya nasıl cüret eder? Bu adam ulusumuzun düşmanıdır. O dünyanın düşmanıdır çünkü COVID-19 ile biyolojik silah yaratmada önemli bir rol oynadı” dedi.

“Bu adama kahraman gibi davranıyorlar”

Georgia milletvekili Greene, Fauci'nin Senato önündeki ifadesine katıldığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Oraya girdiğimde şok ve dehşet içinde kaldım, senatörler bu adama bir tür kahraman gibi davranıyorlar ve bu adam, Dr. Frankenstein tarzı bir virüsü dönüştürdü. Dr. Fauci, gösterinin yıldızı olarak eyalet merkezinde oturuyor, kendi canlı insan deneyini yürütüyor. Bu tüm dünyada oluyor. Bu, hayatının en büyük kısmı. Rüyasını yaşıyor, o rüyasını yaşıyorken dünyanın her yerinde insanlar hastalanıyor ve ölüyor"

Duruşma sırasında, Senatör Rand Paul ve Fauci, Kentucky milletvekili ve başkanın baş tıbbi danışmanıyla tekrar tartıştı ve her ikisi de karşı tarafı Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki araştırmalar hakkında yalan söylemekle suçladı. Fauci ise, Ulusal Sağlık Enstitü'sünün Vuhan laboratuvarındaki araştırmaları finanse etmediği konusunda ısrar etti ve Çin laboratuvarında neler olup bittiğinden habersiz olduğunu kabul etti.

YahooNews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.