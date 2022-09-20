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'Covid-19'un laboratuvar sızıntısından gelmiş olabilir'

Dünyanın en prestijli tıp dergilerinden biri olan The Lancet, Covid-19’un bir ABD laboratuvarından sızmış olabileceğini iddia etti.

2 Saat Önce
2022-09-20 18:26:52
'Covid-19'un laboratuvar sızıntısından gelmiş olabilir'

Tıp dergisi The Lancet, Covid-19 pandemisinin ABD'deki bir laboratuvardan sızan bir patojenden kaynaklanmış olabileceği ihtimalini özetleyen ve eleştirilere yol açan bir makale yayınladı.

Dünyanın önde gelen tıp dergisi, Covid pandemisinin bir laboratuvar sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini söyledi ve virüsün bilim adamları tarafından tasarlanmış olabileceğini belirtti. Dergi virüsün ABD'deki laboratuvarlarla bağlantılı olabileceğininde altını çizdi. The Lancet Komisyon Başkanı ve Columbia Üniversitesi ekonomisti Jeffrey Sachs, virüsün doğadan değil, bir ABD biyoteknoloji laboratuvarından çıktığına oldukça ikna olduğunu söyledi.

Ayrıca The Lancet Çin'in erken vakaları örtbas ettiğini, doktorları susturduğunu, dış soruşturmalara direndiğini, önemli verileri sakladığını ve Wuhan'daki yarasa koronavirüsleri araştırmalarında uzmanlaşmış maksimum biyo-güvenlik laboratuvarlarında yüksek riskli deneyler yürüttüğünü öne sürdü.

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