‘COVID-19 aşısı bir soykırımdır’ diyen Alman doktor intihar etti

Almanya'da Chemnitz Kliniği Başkanı Dr. Thomas Jendges’in, ‘COVID-19 aşısı nedeniyle gerçekleşen soykırımın artık bir parçası olmak istemediğini’ belirten mektup bırakarak intihar ettiği öğrenildi.

Almanya'nın Chemnitz kentinde bir klinik yöneticisi intihar etti. Olay yerinde bulunan bir mektupta ‘artık Soykırım'ın bir parçası olamayacağım' yazılı not bulundu.

Steesnews sitesinin haberine göre Almanya'da Chemnitz kliniği başkanı olan Dr. Thomas Jendges, klinik binasının tepesinden atlayarak intihar etti.

55 yaşındaki doktor, ağır yaralandığı intihar girişimi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Jendges, 1 Ekim 2021'den bu yana Chemnitz Kliniğinin genel müdürü olarak atanmıştı. Jendges, Nisan ayından bu yana Doğu Almanya'nın en büyük belediye hastanesinin genel müdürü olarak görev yapıyordu.

Chemnitz belediye başkanı, doktorun intiharı üzerine şu açıklamada bulundu:

“Dr. Thomas Jendges'in trajik ölümünü büyük bir dehşetle öğrenmiş bulunuyorum.”

Ölen doktorun geride bıraktığı iddia edilen bir mektup da medyada yer aldı. İddiaya göre Jendges, korona aşılarına karşı örnek olmak için intihar etti. Mektuptaki notlarında korona aşıları için “biyolojik savaş” ifadesine rastlanırken, aşı uygulamalarını soykırım ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdiği de belirtiliyor.

Las repúblicas'in haberine göre, Dr. Thomas Jendges'in intiharından önce yazdığı ve yayınlanmasını talep ettiği uzun veda mektubunda, hükümetlerin Covid aşılarının tehlikesi karşısında bilgilendirme politikasını sert bir şekilde eleştirdiği söyleniyor. Mektupta, hastaya ve aşılı olanlara aşıların sözde zararsız olduğuna dair sürekli yalanlar ve aldatmacalar söylenmesi nedeniyle artık dayanamayacağı ifade ettiği belirtiliyor.

Mektupta yazılanlara göre, doktor, bir biyolojik savaş ajanı olan Covid-19'a karşı insanları deneysel ve ölümcül aşılarla aşılamayı kınıyor. Dr. Thomas Jendges'in bir soykırım ve insanlık suçu yaşandığı iddiasının yer aldığı mektubun Alman basınından Bild gazetesine yazıldığı bildirildi.

Sitedeki habere göre, belediye başkanının, hükümet emriyle dayatılan uygulamalara uymazsa, klinikteki hastaları aşılamayı reddederse onu kovmakla tehdit etmesi nedeniyle muhtemelen Jendges için başka seçenek yoktu. Bu nedenle klinik yöneticisi federal hükümetin, eyalet hükümetinin ve sadık uşaklarının bir suçunu desteklemek istemedi. Bu yüzden intiharının ona karşı çıkmanın tek yolu olduğunu düşündü.

Bunlar şu anda dolaşımda olan veda mektubunun bazı detayları. Her ne kadar Dr. Jendges intihar mektubunun tamamının yayınlanmasını emretmiş olsa da, Chemnitz belediye başkanının şu anki bilgisine göre, bu yayını engellemeye devam eden SPD'den Sven Schulze. Sosyal medyada kurulan çeşitli platformlarda Schulze'un engelleme tavrını bırakması ve Jendges'in son isteğine saygı duymasını talep eden çok sayıda grup kuruldu.

Jendges arkasında bir eş ve bir oğul bıraktı.

Steesnews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.