Çöpte bulunan binlerce dolar Lübnan’ı karıştırdı

Lübnan vatandaşları, Lübnan’ın başkenti Beyrut'taki bir çöplükte çok miktarda sahte dolar banknotları buldu.

Ülkedeki çok sayıda sosyal medya kullanıcısının bir çöp konteynırına yığılmış çok sayıda dolar banknotlarını gösteren videolar ve resimler paylaşması geniş tartışma ve spekülasyonlara yol açtı.

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Tweeter'da çok sayıda kullanıcı, sahte paraları gerçek sandı, ancak güvenlik güçleri duruma müdahale ederek tüm söylentileri yalanladı.

İç Güvenlik Güçleri Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı kullanıcılar ve web siteleri, Sin El Fil'de çöp konteynerine atılan sahte dolarların resmini dolaşıma sokarak spekülasyona sebep olmaktadır" denildi.

Açıklamada şunlar da eklendi: "Sin El Film grubuna yönelik soruşturmada, paraların çekim amaçlı olduğu ve üzerinde "ticaret amaçlı değil çekim için" ibaresi yazılı olduğu tespit edildi. 100 dolarlık banknotların sayısının 3 bin 889 olduğu belirtildi. Soruşturma yetkililerin gözetiminde devam ediyor.

ArapPostası

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.