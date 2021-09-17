Çin, Doğu Türkistan'da yıkılan caminin yerine otel inşa etmek için Hilton ile anlaştı

Hilton Hotels'in, Çin hükümeti tarafından yıkılan bir Uygur camisinin bulunduğu yerde yeni bir hotel inşa etmek için Çinli Komünist yetkililerle bir anlaşma imzaladığı iddia ediliyor. Otel zinciri ise haberler hakkında yorum yapmayı reddediyor.

Çin'deki çevrimiçi dini bir dergi olan Bitter Winter, Çarşamba günü, Doğu Türkistan eyaletinin bir parçası olan Hotan'da Duling Camii'nin bulunduğu arazinin açık artırmada yerel bir girişimciye satıldığını bildirdi.

Derginin bildirdiğine göre bu geliştirici, daha sonra bir Hampton by Hilton Oteli geliştirmek için bir sözleşme imzaladı.

'Sincan Veri Projesi'nin arkasındaki grup olan Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün uydu görüntülerine göre cami 2018'de yıkıldı.

Telegraph'ın bildirdiğine göre Hilton projesinin inşaatı zaten devam ediyor.

İngiltere'deki haber ajansının bildirdiğine göre, inşaat sahasının duvarlarındaki propaganda yazılarında, yapının önünden geçenleri “Komünist Partinin 100. yıl dönümünü sıcak bir şekilde kutlamaya” çağırıyor.

Sincan, 2016'dan beri tahmini 1 milyon Uygur ve diğer Müslüman azınlığın gözaltına alındığı Komünist ülkedeki eyaletlerden biri.

Bu etnik azınlıklar, ideolojik disipline tabi tutuldukları, dinlerini ve dillerini ifşa etmeye zorlandıkları ve fiziksel tacize uğradıkları toplama kamplarında ve cezaevlerinde tutuluyor.

Çin Komünist Partisi yetkilileri, uzun süredir Uygurların kendi kültürleri, dilleri ve dinleri olduğu için “ayrılıkçı eğilimler” barındırdıklarından şüphelendiklerini iddia ediyor.

Bölgeyle ilgili BBC raporunun yayınlanmasının ardından Çin kendi topraklarında çıkışı yasakladı.

Üst düzey bir Müslüman savunma grubu olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi, anlaşmayı protesto etmek için bu ayın başlarında Hilton CEO'su Chris Nassetta'ya bir mektup yazdı.

Otel CEO'sundan ne tür bir yanıt aldıkları ise net değil. Grubun bir sözcüsü, The Post'un yorum talebine hemen yanıt vermedi.

CAIR'in ulusal müdür yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, “Hilton, Çin'in yapısal insan hakları ihlallerine ve İslamofobiye karşı net bir duruş sergilemek ve diğer önde gelen şirketlere örnek teşkil etmek için eşsiz bir fırsata sahip. Amerikan şirketleri, uluslararası insan hakları ihlalini desteklemediğine dair net bir mesaj gönderecekler” diye yazdı.

NewYorkPost

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.