Çin, Afrika'daki eşek nüfusunu hızla eritiyor

Çin, geleneksel tıp yapmak için Afrika'dan milyonlarca eşek derisi ithal ediyor. Ancak deriler tehlikeli hastalıklar taşıyabilir; Kenya'dan yakın zamanda alınan bir numunede MRSA pozitif çıktı.

Afrika'da ve dünyanın her yerinde, gücünden faydalanılan eşek yüz milyonlarca insanın geçimini sağlıyor.

Batı'daki eşekler genellikle evcil hayvanat bahçeleri ve hobi çiftlikleri ile ilişkilendirilir, ancak dünya çapında sağlamlığı ve gücüyle bilinen bu hayvanlar yaklaşık 500 milyon insanın geçimini sağlar. Özellikle su ve eşya taşımak için eşeklere çok değer verildiği Afrika'da, bazı sahipleri onları "yaşam boyu dost" olarak bile görüyor.

Bununla birlikte, yaklaşık on yıl önce, Çin'de eşek derilerine yönelik artan talep, bu hayati can damarının altını oymaya başladı. Deriler, bir Çin televizyon dizisinde gösterildikten sonra popülaritesi artan asırlık bir tıbbi ürün olan ejiao yapmak için kullanılıyor. Eşek derisinden çıkarılan jelatinden yapılan ejiao, bugün kadınlara doğurganlığı artırmak ve baş dönmesi, uykusuzluk ve diğer rahatsızlıkları gidermek için kan yapıcı olarak pazarlanmaktadır.

Eşeklerin biyolojisi, onları sığır gibi toplu halde yetiştirmeyi imkansız kılıyor ve Çin'in yeni canlanan ejiao endüstrisi her yıl 2,3 ila 4,8 milyon deri tüketiyor. Bazıları Çin'in kendi beslediği, giderek azalan eşek arzından geliyor, ancak çoğu Afrika'dan geliyor.

Eşek derileri, 2017'de Kenya, Baringo'daki lisanslı bir mezbahada güneşte kurutuluyor. Çin, popüler bir geleneksel tıp ürünü yapmak için deri ithal ediyor, ancak bunlar at vebası ve MRSA gibi hastalıkları taşıyabilir.

Artan talebi karşılamak için Afrika'da mezbahalar açılırken, tüccarlar bazı hayvanlar satın aldı, ancak eşek hırsızlığı da hızla artmaya başladı. Onlara bağlı toplulukları ve ailelerin geçim kaynağı baltalandı. Buna karşılık, aralarında Kenya, Tanzanya ve Nijerya'nın da bulunduğu bazı ülkeler eşek derisi ihracatını yasakladı. Ancak ticaret, Güney Afrika, Moritanya, Mısır, Etiyopya ve Botsvana'da yasal olarak devam ediyor. Haziran ayında Nijerya'da yaklaşık 3.000 eşek derisine el konulması, yasa dışı ticaretin devam ettiğini gösteriyor.

Şimdi, yeni kanıtlar ticaretin geçim kaynaklarını tehlikeye atmasının yanı sıra zoonotik hastalıkları Afrika'dan Asya'ya yayma riski taşıdığını gösteriyor. Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan kuruluş Donkey Sanctuary tarafından yayınlanan bir rapora göre, Kenya'daki bir mezbahadan alınan deriler üzerinde yapılan genetik testler, Afrika at hastalığı ve antibiyotiğe dirençli bir bakteri grubu olan MRSA için pozitif örnekler ortaya çıkardı.

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