Cezayir'in milli kahramanı Cemile Bubasha

Fransız sömürgeciliğine direndi, mucizevi bir şekilde idamdan kurtuldu... Cezayirli Cemile Bubasha kimdir?

Cezayirli kadınların dağlarda, küçük köylerde, büyük şehirlerde Fransız sömürgeciliğine karşı mücadelesine ilk katılan tanıklar oldukları gündü. Cezayirli kadınlar o gün hiçbir çabadan ve direnişten kaçınmadılar, aksine sömürgeciliğe karşı şiddetli mücadeleye akın halinde katıldılar.

Tarih, Cemile Buhayrad, Zehra El-Darif, şehit olan Hasibe Benbuali ve diğerleri gibi Cezayir direnişindeki Cezayirli kadın savaşçıların rolünü ölümsüzleştirdi.

Cezayir direniş tarihinin belki de en önemli isimlerinden biri, davası etrafında yükselen dayanışma hareketinin ardından hapislerde işkence gören ve son anda idam cezasından kurtulan direnişçi Cemile Bubasha'dır.

Cemile'nin hikayesi

Cezayirli aktivist çift Abdülaziz Bin Muhamed ve Amruche'nin 9 Şubat 1938'de doğan kızı olan Cemile, Cezayirli genç kadınların yanında Halide takma adı altında Milli Kurtuluş Cephesi saflarına katıldı.

Bubasha da Fransız bombardımanı altında, başkentin kalbinde Milli Kurtuluş Cephesi Mücahidleri tarafından yönetilen şehir gerillası savaşında aktif rol aldı.

10 Şubat 1960'ta Cezayir'de babası, erkek kardeşi, kız kardeşi ve kayınbiraderi ile birlikte tutuklandı ve bir aydan fazla süren gözaltında işkence ve tecavüze uğradı.

Cezayir'e gelir gelmez tutuklanınca sınır dışı edilmeden önce ünlü avukat Gisele Halimi'den kendisini savunmasını istedi. Birkaç yıl sonra avukat, Cemile ile Barbaros Hapishanesinde görüşebildi ve vücudundaki işkence izlerini gördü.

O günden sonra Cemile Bubacha'nın davası uluslararası medyada yer aldı. Fransız yazar Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Elisa Troilt, Germaine Tlion ve Louis Aragon tarafından Cemile Bubacha için özgürlük kampanyası başlatıldı.

Bubasha davası

Milli kahraman Bubasha'nın hikayesinin yayılmasına katkıda bulunan en belirgin girişimlerden biri, efsanevi İspanyol ressam Pablo Picasso'nun Bubasha'yı idamdan kurtarmak için çizdiği müthiş resimdir. Cezayirli savaşçı hakkındaki dava ve Picasso'nun resmi, en vahşi sömürge muamelesine maruz kalan Cezayirli kadınların acılarının kınanmasını anlatıyordu.

Avukat Simone de Beauvoir'ın konumu ve 24 Haziran 1960'taki ünlü basın toplantısında davayla ilgili gerçekleri sunması Bubasha'nın savunmasında önemli bir rol oynadı. Bu toplantıdan bir yıl sonra Cemile Bubasha duruşması başladı ve mahkeme işkenceleri resmen kabul etti.

21 Nisan 1962'de Bubacha, Cezayir savaşını sona erdiren Evian Anlaşmaları'nın uygulanmasıyla birlikte serbest bırakıldı.

Cemile Bubacha'nın hayatını anlatan "Cemile için" adlı uzun metrajlı film bu yıl çekildi. Fransa ve Fas'ta çekilen film Evian Anlaşmaları'nın yıldönümünde düzenlenen toplantıların oturum aralarında da gösterildi.

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