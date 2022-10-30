Borçları karşılığında kızlarını satıyorlar

Hindistan'ın kuzeyindeki Rajasthan eyaletindeki kızların, ebeveynlerinin borçları karşılığında 'geri ödemek' için satıldığı belirtildi.

Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu, eyalet hükümetine bir rapor sunarak, polis soruşturmasında bir ay içinde "iğrençlik" olarak nitelendirdiği uygulama hakkında cevap verilmesini talep etti.

HİNDİSTAN'DA BORÇ ÖDEMENİN GARİP YOLLARI

Hindistan'ın kırsal kesiminde yaşayan fakir insanlar arasında aile üyelerinden biri ciddi şekilde hastalandığında veya tedaviye ihtiyaç duyduğunda bazen borç alıyorlar.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Bhilwara şehri çevresindeki çok sayıda bölgede herhangi bir aile aldığı krediyi geri ödeyemezse, şikayetçi olan alacaklısı "kast komiteleri" önünde başvurusunu yapıyor.

Bir "ödeme" yöntemi olarak bu komiteler aileye kızlarını -bazen borcun büyüklüğüne bağlı olarak birden fazla kızı- teslim etmeleri emrini vererek alacaklının parasını geri alması için kızı insan tacirlerine satabiliyor.

Komisyon raporunda, kızını satmayı reddeden ailenin "anlaşmazlıkları çözmek için kast komitelerinin baskısı altında anneye tecavüz edildiği" ifade edildi.

Komisyonun vurguladığı vakalar arasında, bir komşudan 1,5 milyon Hint rupisi ödünç alan ve kast komiteleri tarafından kardeşini ve 12 yaşındaki kızını borcunu ödemesi için satmaya zorlanan bir adamın da olduğu belirtildi.

AİLELER BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN KIZLARINI SATIYOR

Başka bir vakada ise bir Hindistanlı, karısı hastalandığında tedavi için hastaneye kaldırılması gerektiğinde 600.000 Hint rupisi ödünç aldı, ancak borcunu geri ödeyemediği belirtildi.

Bunun üzerine kast komitesi onu alacaklıya, Agra şehrinde bir insan kaçakçısına satılan genç kızını vermeye mecbur etti. Konseyin bildirdiğine göre, bu olayda aynı kız 3 kez satıldı ve 4 kez hamile kaldı.

Komisyon söz konusu davaları araştırmak için Rajasthan'a bir yetkili de gönderdi. Bhilwara bölgesinden Ashish Modi, bu suçların türünün ilk örneği olduğunu söyledi. Modi, "Kesinlikle yasa dışı. Polis soruşturma yürütüyor ve mağdurların adalete kavuşmasını ve suçluların cezalandırılmasını sağlayacağız" şeklinde tepkilerini dile getirdi.

KAST KOMİTELERİ VE HİNDİSTAN'DA KIZ SATMAK

Kast komitelerinin Hindistan'ın kırsal kesimlerinde tartışmalı mahkemeler olarak hareket eden derin bir ilkel güç olduğuna dikkat çekiliyor. Namus cinayetleriyle ilgili anlaşmazlıklarda bu komiteler, kastlar arası evlilik geleneklerine veya farklı inançlara karşı gelen kocaların öldürülmesini veya zina yapmakla suçlananlara acımasız cezalar verilmesini emredebiliyor.

Rajasthan, Jaipur'da kıdemli bir kadın hakları aktivisti olan Kavita Srivasta, bu komitelerin köylülerin evlilik, miras ve vesayet gibi kişisel işlerini gayri resmi olarak düzenlediğinin iyi bilindiğini söyledi. Srivasta, halkın onun emirlerine karşı geldiğinde, toplumun geri kalanı tarafından dışlandığını ifade etti.

Srivasta, yeni olanın ise "yetkilerini kredi uyuşmazlıklarının bu şekilde çözümünü de içerecek şekilde genişletmiş olmalarıdır” dedi.

The Guardian