Blackwater'ın Afganistan'dan tahliyelerde koltuk başına 6.500 dolar istediği ortaya çıktı!

Kabil Havalimanı'ndaki tahliye faaliyetinde ABD'li Blackwater şirketinin paralı askerlerinin yolculardan yüksek miktarlarda rüşvet aldığı ortaya çıktı.

Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in, Kabil'den tahliye uçuşlarında koltuk başına 6.500 dolar ücret istediği ortaya çıktı.

Erik Prince, Kabil'den ayrılan bir tahliye uçuşunda koltuk başına 6,500 dolar talep etmeyi planladığı öğrenildi.

Bir ABD Hava Kuvvetleri Havacısı, Kıdemli Havacı Taylor Crul, Afganistan'ın başkentinde bulunan Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki ABD Hava Kuvvetleri C-17 Globemaster III'te tahliye edilenlere rehberlik ediyor. Foto: AP

Paralı askeri şirket Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'in şu anda insanları Afganistan'dan çıkarmak için uçak kiraladığı bildiriliyor. ABD ise, 31 Ağustos tarihine kadar Amerikalıları ve müttefiklerini tahliye etme çabası içinde.

Wall Street Journal'ın bugünkü haberine göre Prince, insanları güvenli bir şekilde Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na ve kişi başı 6.500 dolara charter uçuşuna götürebileceğini garanti ediyor.

Habere göre, insanlar evlerinde mahsur kalırsa ve havaalanına gitmek için yardıma ihtiyaç duyarlarsa ekstra ücret alıyor.

Prince'in bu tür kurtarmaları gerçekleştirecek paraya veya araçlara sahip olup olmadığı ve bunların kime teklif edildiği henüz kesin değil. Prince'in uçakları kiralamaktan ne kadar kazanç sağladığı bilinmiyor.

Eski bir Navy SEAL mensubu olan Prince, 1997'de şu anda Academi adıyla bilinen özel askeri şirket Blackwater'ı kurmuştu.

Blackwater, ABD'de Irak Savaşı sırasında toplu ölümlere yol açan askeri saldırılardan bazılarını tedarik etmesiyle biliniyordu.

Şirketi 2007'de Nisour Meydanı katliamında 17 Iraklı sivili öldürmesiyle dikkat çekti. Dört ajan 2014'te saldırıdan suçlu bulundu, ancak geçen yıl Aralık ayında Trump döneminde affedildi.

Daha yakın zamanlarda, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir rapora göre, Trump dönemi Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un kardeşi olan Prince, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmekle suçlanırken, Prince suçlamaları reddetti.

Amerikalılar ve Afganlar, tahliye yolu kapanmadan Kabil'den kaçmak için acele ederken, insanların Afganistan'dan çıkarılmasına yardım etmek için 6,500 dolarlık teklifi geldi.

O, Başkan Biden'in 31 Ağustos'taki son teslim tarihinden önce Kabil'den mümkün olduğunca çok insanı çıkarmaya çalışan birçok müteahhit, gazi ve yardım çalışanı arasında yer alıyor.

NewYorkPost

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.