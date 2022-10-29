Bin yıllık 'altın İsa parası' 54.000 sterline satıldı

1000. yılında İsa anısına basılmış, 1992'de 450 sterline alınan altın madeni para, Londra müzayedesinde 54.000 sterline satıldı. Son derece nadir olan 'Royal d'or' madeni para, 1861'de Normandiya'da bulunan 6 madeni paradan biriydi.

1992'de 420 sterline satın alınan ve HriStiyan inanışına göre İsa peygamberin başında taşıdığı iddia edilen 'Dikenli Taç' anısına yapılan 1000 yıllık altın sikke, açık artırmada 54.000 sterline satıldı.

Son derece nadir olan 'Royal d'or' madeni parası, 1861'de yeni şehir planlaması sırasında Fransa'nın Normandiya kentindeki Deauville'de bulunan hazinedeki 6 madeni paradan biriydi.

Paris'teki Bibliotheque Nationale, 1862'de bulunan hazinelerden birini satın almıştı. Hazinede yer alan 6 madeni paradan geri kalanlar ise madeni para satıcıları tarafından Avrupa'daki özel koleksiyonculara satıldı.

"İSA'NIN ÇARMIHA GERİLMESİ" ANISINA BASILMIŞ

Spink'te müzayedeci olan ve dünya madeni para uzmanı Gregory Edmund şunları söyledi: "Bir madeni paranın, İsa'nın çarmıha gerilmesinin sembolizmiyle bu kadar yakından ilişkilendirilmesi şöyle dursun, dünya tarihinde bu kadar belirleyici bir olayı yansıtması çok nadirdir. Sikkete biçilen mükemmel fiyat, pandemi sürecindeki ve sterlindeki son dalgalanmalardan bu yana madeni para toplamaya küresel ilginin arttığını gösteriyor..'

ZEMİN DÖŞEMENİN ALTINDA GÖMÜLÜ BULUNDU

Şanslı bir çift, Kral I. James'in saltanatından kalma inanılmaz bir hazineyi mutfak zeminlerinin altında bu ayın başlarında bir müzayedede 755.000 Sterlin'e - yani orijinal tahmini değerlerinin üç katına sattıktan sonra geldi.

İsmi açıklanmayan çift, 2019'da Kuzey Yorkshire'daki Ellerby köyündeki 18. yüzyıldan kalma müstakil evlerinde betonun sadece altı santim altına yeni bir zemin yaptırırken şaşırtıcı bir keşif yaptı.

Bazıları 400 yıldan daha eski, 1610'a kadar uzanan, diğerleri ise 1727'ye kadar uzanan, yani I. James, idam edilen I. Charles ve Kral I. George'un saltanatlarını kapsayan altın sikkeler yaklaşık üç yüzyıldır tuzla sırlanmış toprak kapta bulunmuştu.

Sikkeler, demir cevheri, kereste ve kömür ticareti yapan, sonraki nesilleri Whig politikacıları ve milletvekilleri olan varlıklı ve nüfuzlu tüccar bir ailenin üyeleri olan Joseph Fernley ve eşi Sarah Maister tarafından toplanmıştı.

Müzayedeci Gregory Edmund, bulunan eseri "İngiltere'deki arkeolojik kayıtların en büyüklerinden biri" olarak nitelendirdi.

Kaynak: DailyMail .