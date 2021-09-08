Bill Gates, Suudi milyarderin otel hissesini alıyor

Bill Gates'in yatırım şirketi, Four Seasons Holding Co.'daki hissesini artırmak için Suudi milyarder Prens El welid bin Talal'a 2,2 milyar dolar ödeyecek.

Cascade Investment LLC, Kingdom Holding Co'dan %23,75 hisse satın alarak işletmeye 10 milyar dolarlık bir işletme değeri kazandıracak. Tamamen nakit anlaşmanın bir parçası olarak, Cascade'in hissesi %71,25'e yükselecek.

Kingdom Holding, gelirlerini yatırımlar ve bazı ödenmemiş kredileri geri ödemek için kullanacak. Anlaşmanın Ocak 2022'de tamamlanması bekleniyor. Four Seasons Başkanı Isadore Sharp, %5 hissesini elinde tutacak.

Four Seasons hissedarları şirketi 2007'de özel hale getirdi ve anlaşmayı Gates ve El welid yönetti. Yeni sahipler, lüks seyahat için gelişen bir pazardan yararlanmak amacıyla şirketin daha geniş bir pazara açtı.

Four Seasons, Gates ve El welid tarafından satın alınmayı kabul ettiğinde 74 otel yönetiyordu. Şimdi, petrol boru hattında 50'den fazla proje ile 121 mülk işletiyor.

'Önemli Ortak'

Bill Gates ve Prens El welid arasındaki ilişki onlarca yıl öncesine uzanıyor. Gates, Kasım 2017'de birlikte yürüttükleri hayır işlerinde onu “önemli bir ortak” olarak nitelendirdi. Microsoft'un kurucusu ve hayırsever, Veliaht Prens Muhammed Bin Salman tarafından Riyadh Ritz-Carlton otelinde gözaltında tutulduğu ve yolsuzlukla suçlandığı sırada prense destek veren birkaç batılı yöneticiden biriydi.

El Welid, 2018'de gözaltından serbest bırakılmasını güvence altına almak için "onaylanmış bir anlaşmaya" ulaştığından beri bir dizi anlaşma yaptı. Kısa bir süre sonra, müzik akışı şirketi Deezer'a yaklaşık 270 milyon dolar yatırım yaptı. Şubat ayında da Rotana Music etiketindeki bir hisseyi Warner Music Group Corp'a sattı.

Gates'in para yöneticisi Michael Larson tarafından yönetilen Cascade, Four Seasons'a ilk olarak 1997'de şirketin halka açıldığı dönemde yatırım yaptı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 152,2 milyar dolar değerinde olan Gates, 27 yıllık evliliğini geçen ay resmen sonlandırdı ve eski çiftin kamu servetinin çoğunu Cascade aracılığıyla elinde tutuyor. Dosyalara göre, French Gates halka açık şirketlerin hisselerinden yaklaşık 6 milyar dolar aldı.

Çiftin muazzam servetinin nasıl bölündüğüne dair ayrıntılar gizli, bu nedenle French Gates'e devredilen daha fazla özel varlık olabilir.

ElCezire

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.