Beyrut’taki olaylarda bir askere soruşturma

Beyrut'ta protestoculara ateş açılmasıyla ilgili soruşturmada bir şüpheli askerin de sorgulandığı açıklandı

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Perşembe günü Beyrut'ta protestoculara ateş ettiğinden şüphelenilen Lübnanlı bir askerin soruşturma altında olduğu duyuruldu.

Geçen yıl Beyrut limanında meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma yürüten yargıcın protestosunun yapıldığı alanda çıkan çatışmalarda yedi kişi ölmüştü.

Lübnan ordusu Hizbullah ve Emel partilerinin çağrısıyla düzenlenen protestolar sırasında binalardan açılan ateş sonucu 7 kişinin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada bir şüpheli askerin de şüpheliler arasında yer aldığını belirtti.

Reuters

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.