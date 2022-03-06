Belarus Genelkurmay Başkanı istifa etti iddiası! Askerler Rus saflarında savaşmayı reddetti

Belarus Genelkurmay Başkanı Viktor Gulevich’in istifasını sunduğu ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekleyemeyeceğini iddia ettiği bildirildi.

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DailyMail'in haberine göre; Genelkurmay başkanı Tümgeneral Viktor Gulevich, Savunma Bakanlığı'na sunduğu istifa mektubunda, Belarus askeri birlik personelinin çatışmalarda yer almayı reddettiğini ve Belarus Silahlı Kuvvetlerinin tabur grubunu tamamlayamadığını söyledi.

Gulevich, Rusya lideri Putin ile yakınlıkları nedeniyle İngiltere'nin ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Belaruslu yetkililer arasında yer alıyordu.

Tümgeneral Viktor Gulevich, personelin çatışmalarda yer almayı reddettiğini söyledi.

Bay Gulevich, İngiltere'den yaptırımlarla karşı karşıya kalan bir dizi Belaruslu yetkili arasında yer alıyor.

Gulevich, İngiltere tarafından, Rusya ile ortak askeri tatbikatları yönetmek ve Belarus sınırı boyunca Ukrayna ile konuşlandırılmasına rıza göstermekle suçlanıyor. .