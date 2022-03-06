DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kılıçdaroğlu: 'Oligarkların götürdüğü parayı geri alacağız, Ethem Sancak da oligark'
Kardeşlerim 42. bölüm tek parça izle | Atv Kardeşlerim son bölüm özeti | 'Öyle güzel gülüyorsun ki, ağlatmaya kıyamam…'
'Vatandaş artık akaryakıt zamlarını takip edemez noktaya geldi'
İslam Memiş’ten çarpıcı iddia! Elon Musk'ı ekarte edecekler
TOKİ'ye borçlarını kapatacaklar için indirim kampanyası
Belarus Genelkurmay Başkanı istifa etti iddiası! Askerler Rus saflarında savaşmayı reddetti
Fenerbahçe’den '1959 öncesi şampiyonluklar' için yeni çağrı
Erbakan: Bıçak kemiğe dayandı
Putin nerede hata yaptı?
Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Elon Musk'tan ''Rusya'' çağrısına yanıt: Silah zoruyla olmadıkça bunu yapmayacağız
İsrailli aşırı sağcı milletvekili Ben-Gvir, Filistinlilere silah çekti
Nisan tatili ne zaman? Nisan'da ara tatil ne zaman yapılacak? Okullar nisan ayında kapanacak mı?
Trafikte çekiçli saldırı dehşeti!
Melih Gökçek ile Ümit Özdağ arasında 'cenaze namazı' tartışması

TIMETURK / ÇEVİRİ HABER / Belarus Genelkurmay Başkanı istifa etti iddiası! Askerler Rus saflarında savaşmayı reddetti

Belarus Genelkurmay Başkanı istifa etti iddiası! Askerler Rus saflarında savaşmayı reddetti

Belarus Genelkurmay Başkanı Viktor Gulevich’in istifasını sunduğu ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekleyemeyeceğini iddia ettiği bildirildi.

48 Dakika Önce
2022-03-06 15:56:27
Belarus Genelkurmay Başkanı istifa etti iddiası! Askerler Rus saflarında savaşmayı reddetti

ÇEVİRİ HABER|TIMETURK

DailyMail'in haberine göre; Genelkurmay başkanı Tümgeneral Viktor Gulevich, Savunma Bakanlığı'na sunduğu istifa mektubunda, Belarus askeri birlik personelinin çatışmalarda yer almayı reddettiğini ve Belarus Silahlı Kuvvetlerinin tabur grubunu tamamlayamadığını söyledi.

Gulevich, Rusya lideri Putin ile yakınlıkları nedeniyle İngiltere'nin ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Belaruslu yetkililer arasında yer alıyordu.

Tümgeneral Viktor Gulevich, personelin çatışmalarda yer almayı reddettiğini söyledi.

Bay Gulevich, İngiltere'den yaptırımlarla karşı karşıya kalan bir dizi Belaruslu yetkili arasında yer alıyor.

Gulevich, İngiltere tarafından, Rusya ile ortak askeri tatbikatları yönetmek ve Belarus sınırı boyunca Ukrayna ile konuşlandırılmasına rıza göstermekle suçlanıyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş