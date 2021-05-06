BAE, Libya’da yeniden Hafter'e para akıtmaya başladı

Libya'da Halife Hafter’in uluslararası ve bölgesel müttefikleri, ateşkesin anlaşmasından ve yeni başkanlık konseyi oluşturan Cenevre seçimlerinden sonra iktidarı kontrol etme hedeflerine ulaşmak için Libya'nın siyasi ve ekonomik geleceğiyle ilgilenmeyi sürdürüyor. BAE, Hafter'i finanse etmek için tekrar döndü.

Askeri bir kaynağa göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Halife Hafter'e son dört aydır kesilmiş olan destek son iki hafta içinde büyük bir mali destekle tekrar başladı.

Aynı kaynağa göre Hafter, Bingazi kentinde 20 bin askerin orta ve ağır askeri silahlarla katılacağı askeri geçit törenleri düzenleyerek sözde Onur Devrimi törenini canlandırmayı planlıyor.

Sirte El-Cufra Operasyon Odası sözcüsü, Trablus'tan Tuğgeneral Al-Hadi Dara, Arap Postası'na yaptığı açıklamada Hafter'in artık Libyalı insan gücüne sahip olmadığını vurgulayarak, Ocak 2020'de Trablus'ta kaybettikten sonra Libya dışından, çoğunluğu Çadlı ve Rus paralı askerlerden oluşan yirmi bin kişilik geçit töreni düzenleyeceğini söyledi.

Kaynak, Genel Komutanlığın Mayıs ayı sonunda, Çad ile Libya sınırlarına yakın bölgede nüfusunun çoğu Libyalı Tabu kabilelerinden oluşan askeri gücün Libya'nın güneyindeki Murzuq şehrine göndermeyi planladığını ekledi. Birliğin, Trablus'un güneybatısındaki Shweref bölgeleri ve Libya'nın güneyindeki Brak al-Shati şehirlerinde bulunan paralı askerlere karşı hazırlandığı bildirildi.

Tuğgeneral Al-Hadi Dara, Batı Askeri Bölgesi'nde askeri önlemlerin Batı Askeri Bölge Komutanı Tümgeneral Usame Jawili'nin yetkisi dahilinde olduğunu doğrulayarak, meşru hükümete bağlı Libya Ordusu kuvvetlerinin Libya topraklarında nerede olursa olsun ateşkesi ihlal edenlere karşı her türlü caydırıcılığa hazır olacağını vurguladı.

Hafter, neden Murzuq şehrini istiyor?

Albay Pilot Saeed Al-Farsi, Murzuq şehrinin siyasi, ekonomik ve askeri açıdan Halife Hafter için önemli alanlardan biri olduğunu doğruladı. Fas'ın Güney Libya bölgesinin başkenti olan Murzuq şehri havzası güneydeki en büyük petrol rezervini içerdiğinden ekonomik açıdan önemli alanlardan biri olarak kabul ediliyor.

Halife Hafter, son zamanlarda topladığı şüpheli kişilerden oluşturduğu askerlerle, güney ve doğu bölgeleri üzerinde tam kontrol sağlamayı, bu bölgelerde kendisine sadık belediyelere askerler atayarak seçimleri kontrol altına almayı kolaylaştırmak istiyor.

Al-Farsi, Murzuq şehrinin coğrafi olarak Libya'nın güneyindeki önemli şehirlerden biri olarak kabul edildiğini, Halife Hafter'in milislerinin kontrolü altında kalmasını yardımcı olması bakımından Çad, Nijer ve Cezayir sınırlarına yakın aktif bir bölge olduğunu açıkladı. Bölgeye paralı askerlerin nakledilmesindeki asıl amacın ise, IŞİD'e bağlı terör unsurlarının geçişini kolaylaştıran silah, uyuşturucu, akaryakıt ve deri kaçakçılığı istasyonlardan biri olmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Öte yandan Hafter'in Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdul Hamid Dibeybe'nin sunduğu bütçeden duyduğu memnuniyetsizliği Parlamento Başkanı'na ilettiği belirtilirken, ulusal birlik hükümeti sonrası için koordinasyona geçeceği öğrenildi.

Bir diğer tartışma konusu ise, Hafter'in veya oğullarından birinin cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koymasını sağlayacak anayasa taslağında referandum belirtilmesi. Hükümet çevresinde buna olumsuz bakış hakim.

Arap Postası

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.