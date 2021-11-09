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BAE dışişleri bakanı Şam'da

BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) heyeti, son yıllarda yaptığı en üst düzey diplomatik ziyaretlerinden birini Suriye'ye düzenledi

22 Dakika Önce
2021-11-09 23:14:05
BAE dışişleri bakanı Şam'da

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 2011'de ülkede patlak veren iç savaştan bu yana on yıl içinde Suriye'yi ziyaret eden en üst düzey Emirlik yetkilisi olan Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'i kabul etti.

Suriye resmi kanalı Sana, Abu Dabi başkanlık uçağının Suriye'ye uçtuğu yönünde çıkan haberleri doğruladı.

Esad'ın müttefiki Lübnan Hizbullah'ı tarafından yönetilen al-Manar TV'ye göre, Bin Zayed üst düzey bir heyet ile geldi.

Daha önce Suriye cumhurbaşkanını devirmeye çalışan isyancıları destekleyen BAE, Suriye ile ilişkileri normalleştirme çabalarının ön saflarında yer aldı. Hatta bu yılın başlarında Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden kabul edilmesi çağrısında bulundu ve üç yıl önce kapatılan Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açtı.

BAE'nin yakın müttefiki olan ABD, Körfez devletinin iç savaş bitene kadar Esad'la ilişkilerini normalleştirme çabalarını desteklemiyor. Ancak BAE, son yıllarda İran ve Türkiye gibi ülkelerden gelen alternatif bölgesel etkilerle ilgili endişeleri derinleştiği için Körfez ülkeleri Suriye cumhurbaşkanı ile ilişkilerini yeniden alevlendirmeye hevesli.

BAE, Dubai Expo ticaret fuarında Suriye'ye ev sahipliği yaptı. Son aylarda ise Esad ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasında çok sayıda görüşme yapıldığı bildirildi.

Bu ayın başında, BAE Ekonomi Bakanlığı, 2021'in ilk yarısında petrol dışı ticarette 1 milyar dirheme (272 milyon dolar) ulaşan Suriye'nin en önde gelen küresel ticaret ortağı olduğunu Tweeter'dan duyurmuştu.

MiddleEastEye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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