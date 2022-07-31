Avrupa tehlikede! Toptan yok olmakla yüz yüze…

Almanya'da 15-24 yaş arasındaki genç nüfus sayısının 1950'den bu yana en düşük seviyeye gerilediği bildirilirken, istatistikler Avrupa Birliği üyesi ülkelerin geneli için tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor!

TIMETURK ­| HABER MERKEZİ

Almanya Federal İstatistik Dairesi (Destatis) tarafından yapılan açıklamada, ülkede 8,3 milyonun 15-24 yaş arasında olduğu, böylelikle bu yaş arasındaki gençlerin toplam nüfusun yüzde 10'unu oluşturduğu belirtildi.

Almanya'da toplam nüfusun 83,2 milyon ile en yüksek seviyeye ulaştığı aktarılan açıklamada, ancak 15-24 yaş arasında olan gençlerin sayısının 1950'den bu yana hem sayısal hem de oransal olarak en düşük seviye gerilediği ifade edildi.Açıklamada, ülkedeki gençlerin sayısının 2015 haricinde 2005'ten bu yana sürekli gerilediği ve 2021'in sonunda 8,3 milyon ile en düşük seviyeye indiği kaydedildi.

Genç nüfus sayısında AB için tehlike çanları çalıyor

İstatistikler Avrupa Birliği üyesi ülkelerin geneli için tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor… Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Birleşmiş Milletler (BM) 2021 yılına ait Temmuz 2022 verilerinden faydalanarak yaptığı derlemeye göre; AB üyesi ülkeler nüfus tehdidi altında.

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %13,5 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, %12,4 ile İrlanda ve %12,2 ile Danimarka olduğu görüldü. En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %8,3 ile Letonya, %9,0 ile Bulgaristan, Litvanya ve Çekya, %9,1 ile Slovenya ve Estonya olduğu görüldü.Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,3 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Avrupa doğurmuyor!

AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 1,85 çocuk ile Fransa oldu. Bu ülkeyi 1,84 çocuk ile İsveç ve 1,79 çocuk ile İrlanda izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 1,26 çocuk ile Yunanistan oldu. Bu ülkeyi 1,30 çocuk ile İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 1,35 çocuk ile Portekiz izledi. Toplam doğurganlık hızı 2021 yılında 1,70 olan Türkiye, AB üyesi ülkeler arasında 7. sırada yer aldı.

İtalya ve Yunanistan'da ara ki çocuk bulasın

AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %24,5 ile İrlanda, %21,1 ile Fransa ve %21,0 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla %15,7 ile İtalya, %15,9 ile Portekiz ve %16,5 ile Yunanistan oldu.Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %26,9 ile AB üye ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Yaşlı nüfusta zirvedeler

AB ülkeleri yaşlı nüfus sayısı ve oranında ise zirvede! 27 AB ülkesinin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %23,6 ile İtalya, %23,1 ile Portekiz ve %23,0 ile Finlandiya olduğu görüldü. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %14,6 ile Lüksemburg, %14,7 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, %14,9 ile İrlanda olduğu görüldü.Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının %9,7 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu görüldü. .