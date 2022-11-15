Ankara'daki ABD-Rusya görüşmesinin ayrıntıları açıklandı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, her iki tarafın üst düzey istihbaratçılarının bir araya geldiği Ankara'daki gizli görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby ABD medyasına verdiği demeçte, üst düzey Rus ve ABD istihbaratçılarının Ankara'daki son gizli toplantısının amacının iki güç arasındaki diyaloğu sürdürmek olduğunu söyledi.

Bloomberg'e konuşan Kirby'den, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) başkanı Sergey Naryshkin ve CIA Başkanı Bill Burns'ün yer aldığı Ankara'daki görüşmeler hakkında yorum yapması istendi.

Kirby, "Bu, her iki güvenliğimizin de geleceğini etkileyen konularda Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmakla ilgiliydi" dedi. Kirby, CİA Başkanı Burns'ün Naryshkin ile görüşmesinin, Washington'ın Moskova ile çeşitli seviyelerde sahip olduğu "tamamen rutin iletişim kanalları hakkında" olduğunu da sözlerine ekledi.

Kirby, geçtiğimiz haftalarda ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'nin Rus mevkidaşlarıyla görüştüğünü de kaydetti. Yetkili, bunu yaparak ABD'nin "herhangi bir yanlış anlama olmayacağından emin olduğunu" söyledi.

Öte yandan Kirby, tarafların şu anda Rusya'da gözaltında bulunan ABD vatandaşları hakkında görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya, kendisinin görüşmede bulunmadığını, "Asıl amacın stratejik istikrarla ilgili konuları konuşmak" olduğunu kaydetti.

Kirby, daha önce Ankara görüşmelerinin Ukrayna ihtilafıyla hiçbir ilgisi olmadığını, nükleer silahlar ve Rusya'da gözaltına alınan ABD vatandaşları etrafında döndüğünü söylemişti. Bu arada Moskova, görüşmelerin yapıldığını doğruladı, ancak daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Russian Today .