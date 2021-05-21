ANALİZ: Castro döneminin sonu; Küba, Batı'nın kuklası olacak mı?

Batı medyasına göre, Castro kardeşlerin 60 yıllık dönemi Küba'da sona eriyor, ülkenin ‘Özgürlük Adası'ndan ‘Batı'nın kukla devleti adası’na utanç verici dönüşümü bekleniyor.

Raul Castro emekli olacak

16 Nisan'da Küba Komünist Partisi'nin başkent Havana'da başlayan 8. Kongre'de 89 yaşındaki Raul Castro, Genel Sekreter ve Başkomutanlık görevinden istifa etmişti.

Ülkenin yeni lideri, tahmin edildiği gibi 2018'de ülkenin cumhurbaşkanı (Devlet Konseyi başkanı) olarak göreve gelen Miguel Diaz-Canel olacak.

Ancak asıl soru, Küba sisteminin değişip değişmeyeceği…

Washington, Küba devriminin çöküşünü umutla bekliyor.

Haziran 2001'de ağabey Fidel Castro, ölümü durumunda kardeşi Raul'ü partinin yeni başkanı olarak teklif ederek şunları söylemişti:

"Benden sonra, belki az tanınıyor ama en fazla deneyime, en çok bilgi ve en büyük otoriteye sahip."

Raul Castro, Şubat 2008'den Nisan 2018'e kadar Küba Devlet Konseyi'nin başkanlığını yaptı.

ABD ile ilişkileri düzeltmeye çalıştı.

Küba, 50 yılı aşkın süren ekonomik ablukada 130 milyar dolar zarar görmüştü.

'Raulizm' - Vietnam veya Çin modeli

Küba'nın savunma, eğitim, sağlık hizmetleri, madencilik ve makine mühendisliği gibi stratejik sektörleri hala devlete ait. Özetle, Küba modeli Vietnam veya Çin modelini daha çok hatırlatıyor.

Raul'ün halefi 58 yaşındaki elektronik mühendisi Miguel Diaz-Canel, Villa Clara ilinde Komünist Parti sekreteri olduğu 1994 yılından bu yana parti çalışmalarında yer alıyor. Canel, sistemi sözde Raulizm doğrultusunda reforme etmeye kararlı: Komünist Parti liderliğinin arka planına karşı daha fazla piyasa özgürlüğü.

Batı, Castro döneminin sona ermesini dört gözle bekliyor. Kübalıların ne yapacaklarını ve değerlerine sahip çıkıp çıkamayacaklarını bekleyip göreceğiz.

(Pravda İngilizce sitesinden özet)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.