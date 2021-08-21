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TIMETURK / ÇEVİRİ HABER / 'Amerikan köpekleri'

'Amerikan köpekleri'

Yüzlerce Afgan vatandaşı ülkeyi terk etmek için çaresizce Kabil havaalanına yığılırken, askeri personel köpeklerine ABD uçaklarında yer ayrıldı.

1 Saat Önce
2021-08-21 18:46:21
'Amerikan köpekleri'

ABD'ye ait askeri personel köpekleri, ABD vatandaşlarını ve eski personeliyle birlikte tahliye edildi.

Uçuşlarda kendi koltuklarını ayırdıkları ve köpeklerin uçak koltuklarında yanında oturduğunu gösteren görüntüler medyaya yansıdı.

Amerikan medyasından yansıyan görüntüleri ABD'den tahliye edilenlerin köpeklerle birlikte Kabil havaalanına girdiğini gösterdi.

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Sosyal medya kullanıcıları görüntülere tepki gösterirken koltukların daha fazla Afgan personele ve ailelerine verilip verilemeyeceğini sorguladı.

Bir Twitter kullanıcısı, "ABD ordusu, Afganistan'daki hizmet köpeklerini tahliye etmeyi başardı. Uçakta hepsinin koltukları var, ancak masum Afganlılar aynı uçağın lastiklerine takılıyor ve binlerce metre yükseklikten ölüme düşüyor. Bırakın batsın!"

16 Ağustos'ta, çoğu kapılar kapanıp uçak havalanırken son dakikada binen yaklaşık 640 Afganla dolu bir ABD askeri uçağının görüntüleri ortaya çıktı.

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Afganlar uçağın içinde toplanmış halde resmedildi. Uçak, planlanan kapasitesinin yaklaşık beş katını taşımasına rağmen güvenli bir şekilde Kabil'e indi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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