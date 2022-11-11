Amerikalıları 40 yıl aldatan 'medyum' kız kardeşler

Fox kardeşler 19. Yüzyıl Amerika'sına Spiritüalizmi nasıl getirdiler ve sonra her şeyin bir aldatmaca olduğunu nasıl kabul ettiler...

Leah, Kate ve Maggie Fox kardeşler, 40 yıl boyunca izleyicileri ruhlarla iletişim kurabileceklerine ikna eden ayrıntılı şakalar yaptılar.

1848'de, New York'taki küçük Hydesville kasabası pek bilinmiyordu. Ancak o yılın Nisan ayında, sakinler, duvarlara gizemli bir şekilde vuran ruhları çağırabilen Fox kız kardeşler Maggie ve Kate'in garip güçlerine tanık olmak için küçük bir çiftlik evine akın etmeye başladılar.

Şaşkın komşular izlerken, kızlar görünüşe göre yeraltı dünyasından gelen ruhları bir dizi soruyu yanıtlayarak ikna ettiler. Çok geçmeden, Maggie ve Kate'in kız kardeşi Leah, hayaletimsi ses "rap"lerin şok ettiği eyaletin her yerinde gezmeye başladı.

Ama Maggie ve Kate'in bir sırrı vardı. Raps'ler aslında ayak parmaklarındaki eklemleri kırarak geliştirdikleri bir teknikle üretildi. Ve Fox kardeşler, Amerika Birleşik Devletleri'nde Spiritüalizm çılgınlığını başlatmış olsalar da, çok geçmeden yaptıkları sahtekarlık olarak kınanacaktı.

Hydesville'deki gizemli hayalet

New York, Hydesville'deki küçük bir çiftlik evinde her gece, aile yatağa girdiğinde bir "hayalet" ortaya çıktı. Karanlıkta müthiş sesler çıkarıp, evin duvarlarına ve mobilyalarına “hışırtılar” savurdu. Ancak hayalet kötü bir ruh değildi. Bunlar Fox kardeşler, Maggie (14) Kate (11) idi.

HistoryNet'e göre, kız kardeşler ayak parmaklarıyla yüksek ses çıkarmanın bir yolunu bulmuşlardı. Eklemlerini çatlatarak, büyük ve ikinci ayak parmaklarını ahşap zeminlere veya mobilyalara çarparak, ebeveynlerini uyandıracak kadar yüksek ses çıkarabiliyorlardı. Anneleri Margaret korkmuştu; babaları John şüpheliydi.

Kız kardeşler bu şakadan çok keyif aldılar. Ancak 31 Mart'ta durum kontrollerinden çıktı. O gece raplar başladığında, Kate aniden ellerini iki kez çırptı ve bağırdı: "Mr. Bölünmüşayak, benim yaptığımı yap!"

Amerikan Spiritüalizminin doğduğu New York, Hydesville'deki Fox evi.

"Hayalet" iki rap ile karşılık verdi. Margaret Fox daha sonra “Mr. Splitfoot,” kaç çocuğu olduğunu (altı rap), bir ruh olup olmadığını (iki rap, evet) ve çiftlik evlerinde yaralanıp yaralanmadığını (iki rap, evet) söylemesini istedi.

Erkek “ruh”, bir zamanlar seyyar satıcı raplayarak olduğunu açıkladı.

Paris Review'da yer alan bilgiye göre, beş yıl önce birisinin onu 500 dolara öldürdüğü ve Fox ailesinin çiftlik evinin altına gömdüğü geçiyor.

Margaret Fox, rapları kendilerinin duyması için derhal komşuları çağırdı.

The Reluctant Spiritualist'te yer alan 'Maggie Fox'un Hayatı' yazısına göre, Fox kardeşler ani olaylar karşısında dehşete düştüler. Maggie'nin daha sonra yazdığı gibi, hileye devam ettiler çünkü itiraf etmenin ebeveynleri ve vaizlerle başlarını belaya sokacağını düşündüler.

Başka seçeneği olmayan Fox kardeşler, o gece ve ertesi gece, inanmayan komşuları için performanslarını tekrarladılar. Çok geçmeden, garip, hayaletimsi rap hakkında haberler Hydesville'in ötesine yayılmaya başladı.

Yine de kızkardeşleri Leah neler olup bittiğini anlamamış olsaydı, Maggie ve Kate garip bir merak olarak görmezden gelinebilirdi. Görünüşe göre kız kardeşlerinin hilesini bir servete dönüştürmeye kararlı olarak, Rochester'daki evinden hızla Hydesville'e gitti.

Fox Kardeşler ve Spiritüalizmin Yükselişi

Fox kardeşler tarafından popüler hale getirilen 19. yüzyıl "masa rapi" tasviri.

Fox kardeşler, ebeveynlerini korkutmak için ayak parmaklarını kıkırdatmaya başladıklarında, bunun “ötesine” olan ilgi daha önce görülmemiş şekilde en yüksek seviyesindeydi. 18. yüzyılda yaşayan İsveçli bir mistik olan Emanuel Swedenborg ve 19. yüzyılda yaşayan Amerikalı bir "vizör" olan Andrew Jackson Davis gibi isimlerin fikirleri Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygınlaşmaya başlamıştı.

Swedenborg, ruhların farklı "düzlemlerde" var olduğuna inanıyordu. Onları gördüklerini ve onlarla konuştuğunu iddia etti. Davis ise, Swedenborg'un fikirlerini bir adım daha ileri götürdü ve “ruhlar biri bedende diğeri daha yüksek kürelerdeyken birbirleriyle iletişim kurar” diye yazdı.

Aynı zamanda, demiryolu ve telgraf gibi yeni teknolojiler Amerika Birleşik Devletleri'ni dönüştürüyordu. Dünya değişiyordu ve birçok Amerikalı ölülerle, okyanus ötesindeki biriyle iletişim kurmanın çok daha şaşırtıcı olduğunu düşünmüyordu.

Ardından, kız kardeşlerinin şakasıyla ruhlara olan yeni ilgiden yararlanma fırsatı bulan Leah Fox geldi. Paris Review'a göre, izleyicilerden Rochester, New York'taki evinde iletişim kurduklarını görmeleri için hemen bir dolar toplamaya başladı. Maggie ve Kate ona gerçeği itiraf etmişlerdi ve onun emirlerine uymaktan başka seçeneklerinin olmadığını hissettiler.

Şüphecilere rağmen, Fox kardeşlerin gösterisi hızla yayıldı. New York'un dışında performans sergiledikten sonra, kısa süre sonra New York'ta daha büyük kitlelere ulaştılar.

HistoryNet'e göre, Fox kardeşleri gördükten sonra New York Tribune'den George Ripley, “Okuyucularımızdan herhangi biri gibi karanlıktayız. Hanımların halleri ve tavırları, onların lehinde bir hurafe yaratacak niteliktedir. Eylemleri açıklamak için sunacak teorileri yok… ve görünüşe göre gelen ve gidenleri kontrol edemiyorlar.” diye yazdı.

Paris Review'a göre, "rap" 1850'de ülke çapında bir fenomen haline geldi. Fox kardeşler, kölelik karşıtı William Lloyd Garrison ve New York Tribune editörü Horace Greeley gibi isimler için başarılarını sergiledikçe, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadın ve erkekler, aynısını yapmaya başladı.

Sonuç olarak, 1853 ve 1855 yılları arasında milyonlarca Amerikalı Spiritüalizme inanmaya başladı. Ancak hareketin önemli bir inançsızı vardı: Maggie Fox'un kendisi.

Fox kardeşler dolandırıcı mıydı?

Maggie Fox daha sonra Spiritualizmi bir sahtekarlık olarak kınadı, ancak bir yıl sonra itirafını geri aldı.

17 yaşındayken Maggie Fox, şöhret veya ruhlardan daha güçlü bir şey buldu: aşk.

Paris Review'un yazdığı gibi, Maggie, 1852'de Elisha Kane ile tanıştı ve genç kaşife aşık oldu. Smithsonian dergisine göre, bir şüpheci olan Kane, Maggie'yi “korkunç ve şüpheler içindeki hayatındaki aldatmacadan” vazgeçmeye çağırdı.

Maggie derhal bıraktı, ancak Kane'in beş yıl sonra ölümü onu derin bir depresyona soktu. Maggie yoğun bir şekilde içmeye başladığında, kardeşi Kate, kasvetli ve ölüm dolu İç Savaş yıllarında popülaritesinde bir başka artış gören Spiritüalizmi uygulamaya devam etti. Ancak bu iş Kate'i de yıpratmaya başladı ve o da alkolik oldu.

1888'e gelindiğinde, her iki kız kardeş de çevresi tarafından hayal kırıklığına uğradı. Maggie, Spiritüalizmi bir kez ve herkes için kınamaya karar verdi. Belki de Smithsonian dergisinin belirttiği gibi, Kate'i içki içtiği için eleştiren Leah ve diğer Spiritualistlere duyduğu öfke onu motive etmişti. Ama belki de Maggie onlarca yıllık yalanlarını yatağa atmak istemiştir.

Salon'un paylaştığı bilgiye göre Maggie, 21 Ekim 1888'de New York'ta sahnede “Bu korkunç aldatma başladığında kız kardeşim Katie ve ben çok küçük çocuklardık, Biz çok yaramaz çocuklardık ve sadece çok iyi bir kadın olan ve çok kolay korkan sevgili annemizi korkutmaya çalışmıştık." diye konuştu.

Sonra Fox kardeşlerin oyununun perdesi aralandı. Maggie'ye göre, o ve Kate ayak parmaklarını yüksek sesle kırmayı öğrenmişlerdi. Seyirci izlerken, nasıl olduğunu bile gösterdiler.

Maggie, "Pek çok insan rap sesini duyduklarında hemen ruhların onlara dokunduğunu hayal ediyor. Bu çok yaygın bir yanılsamadır. Birkaç yıl önce 42. Sokak'ta yaşarken çok zengin bazı insanlar beni görmeye geldi ve onlar için biraz rap yaptım. Sandalyeye "ruh rapi" yaptım ve kadınlardan biri bağırdı: "Ruhun omzuma dokunduğunu hissediyorum. Elbette bu tamamen hayal gücüydü.” dedi.

Paris Review'a göre sonrasında, Leah, Maggie'nin, Spiritüalizmi 1.500 dolarlık bir konuşma ücreti karşılığında kınamak için ilgi aradığını iddia etti. Ve gerçekten de Maggie, sadece bir yıl sonra itirafını geri aldı.

Salon'a göre, Maggie, “O zamanlar paraya ve insanlara çok ihtiyacım vardı… durumdan yararlandım. Heyecan da zihinsel dengemi bozdu. Bu korkunç açıklamaları yaptığımda sözlerimden sorumluluk duymadım.” dedi.

O zamana kadar, Spiritüalizm hareketi Fox kardeşlerden çok daha büyük hale gelmişti. 1890'da Leah, 1892'de Kate ve 1893'te Maggie, çevrelerinde hiçbir hareketlilik olmadan öldüler. O zamandan beri, ruhları Fox kız kardeşlerin hayatta olduklarından çok daha sessizdi, duyulacak bir rap, bir dikizleme yoktu.

Kaleena Fraga, All That's Interest .