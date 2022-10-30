Almanya'da enflasyon ekonomik krizi tırmandırmaya devam ediyor

Almanya'da net geliri 3600 Euro olan ailelere dahi artık bunun yetmeyeceğini ve bu yüzden ya borçlanmanın artacağını veya varsa ailelerin tasarruflarını tüketmek zorunda olduğunu bir bankalar birliği başkanı açıkladı. Bu sebeple ekonomik darlığın halkın yüzde 60'ını etkileyeceği belirtiliyor.