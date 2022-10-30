Almanya'da enflasyon ekonomik krizi tırmandırmaya devam ediyor
Almanya'da net geliri 3600 Euro olan ailelere dahi artık bunun yetmeyeceğini ve bu yüzden ya borçlanmanın artacağını veya varsa ailelerin tasarruflarını tüketmek zorunda olduğunu bir bankalar birliği başkanı açıkladı. Bu sebeple ekonomik darlığın halkın yüzde 60'ını etkileyeceği belirtiliyor.
2022-10-30 19:10:27
Almanya'da rekor enflasyon rakamları Alman halkını çıkmaza sokmaya devam ediyor. Net geliri 3600 euro olan ailelerin bile enflasyon karşısında durabilmek için borçlanmayı tercih edeceği belirtildi. Almanya'da enflasyon rakamları çift haneyi aştı.
Tasarruf Bankası yetkilileri enflasyonun devam etmesi halinde Almanlar'ı kötü günlerin beklediğini belirtti.
Sparkasse'den kritik uyarı
Sparkasse tarafından yapılan açıklamaya göre net geliri 3600 eurodan az olan ailelerin ay sonunda hiç parasının kalmadığı belirtildi. Alman halkı yaşamlarını sürdüre bilmek için ya borçlanıyorlar yada birikimlerini harcıyorlar.
Tasarruf bankası başkanı yardım paketleri öncellikle enflasyon karşışında daha fazla ezilen ailelere verilmesi gerektiğini söyledi. .
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