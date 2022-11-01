Almanlara göre Scholz'da iş yok

Almanların yaklaşık %55'i şansölye Scholz'un işinin ehli olmadığını düşünüyor

Ülkenin INSA anket ajansı tarafından yapılan bir ankete göre, Almanların çoğu Bşbakan Olaf Scholz'un görevlerinden “bunaldığını” düşünüyor.

Bild gazetesinin haberine göre, ankete katılanların yarısından fazlası -% 55 - ulusun karşı karşıya olduğu zorluklarla başa çıkmaya hazır olmadığına inanıyor.

Ukrayna ihtilafı ve enerji krizi bağlamında, Almanların %24'ü Scholz'un hükümeti yönetme zorluğuna hazır olmadığından eminken, %31'i de böyle bir değerlendirmeye “oldukça katılıyor”. %37'lik bir azınlık ise, Scholz'un ülkeyi mevcut zorluklarla etkin bir şekilde yönetebileceğine inanıyor.

Ankete göre, Almanlar bir şansölyeye doğrudan oy verebilseydi, sadece %27'si Scholz'u seçerdi. Bununla birlikte, en büyük muhalefet partisi olan Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) lideri Friedrich Merz'e Almanların sadece %15'i ona oy vermeye istekliyken daha da az destek alacaktı. Ankete katılanların neredeyse yarısı iki adaydan hiçbirini seçmeyecek.

Eylül ayında gerçekleştirilen bir başka INSA anketi de şansölye için düşük düzeyde bir destek gösterdi. Almanların yaklaşık %50'si onun göreve uygun olmadığını söyledi. Diğer hükümet bakanları da düşük onay oranları gösterdi. Savunma Bakanı Christine Lambrecht, %18'lik bir halk desteği ile o dönemde en kötü performans gösteren kişiydi.

PETROL VE GAZ FİYATLARI

Veriler, Almanya'nın kısmen AB'nin Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna yanıt olarak Rusya'nın enerji ihracatından vazgeçme eğiliminin neden olduğu bir enerji sıkıntısıyla boğuştuğu bir zamanda geldi. Kriz, petrol ve gaz fiyatlarını yükseltti. Şimdi Almanya, Bild'in potansiyel olarak "soğuk bir kış" olarak tanımladığı şeyle karşı karşıya ve insanlara evlerindeki sıcaklık seviyelerini düşürerek enerji tasarrufu yapmaları tavsiye ediliyor.

Ukrayna'ya askeri yardım da Alman hükümeti için tartışmalı bir konu. Scholz'un kabinesi, hem Kiev hem de şansölyenin kendi koalisyon ortakları tarafından, sözde Ukrayna'ya yardım etmek için yeterince şey yapmadığı ve Leopard 1 tankları gibi daha ağır silahlar tedarik etme konusunda isteksiz olduğu için defalarca eleştirildi.

Bazı Alman ünlüler ve aydınlar, hükümeti Ukrayna'ya silah göndermeyi tamamen durdurmaya çağırarak, gerilimi tırmandırmanın ve çatışmaya yakalananların acılarını uzatmanın riskleri konusunda uyarıda bulundu.

RussianToday