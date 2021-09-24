Afganistan'ın Celalabad kentinde Taliban'a yönelik saldırıyı IŞİD üyesi üstlendi

IŞİD-K, Çarşamba ve Perşembe günleri şehirde üç saldırı üstlendi. IŞİD'in resmi Amaq medya kuruluşu aracılığıyla, üç farklı saldırıda altı Taliban üyesi öldürüldüğü iddia edildi. iki saldırı silahlarla gerçekleştirildi üçüncü saldırıda ise doğaçlama bir patlayıcı kullanıldı. Perşembe günkü saldırıda grup, "Hilafet askerleri, Taliban milislerinin bir üyesini tabanca atışlarıyla hedef alarak ölümüne yol açtı" iddiasında bulundu.