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TIMETURK / ÇEVİRİ HABER / Afganistan'ın Celalabad kentinde Taliban'a yönelik saldırıyı IŞİD üyesi üstlendi

Afganistan'ın Celalabad kentinde Taliban'a yönelik saldırıyı IŞİD üyesi üstlendi

Afganistan'ın doğusundaki Celalabad şehri, bu hafta IŞİD'e bağlı IS Horasan (IŞİD-K) grubu tarafından Taliban'a yönelik bir dizi saldırı ile hareketlendi.

2 Saat Önce
2021-09-24 22:21:24
Afganistan'ın Celalabad kentinde Taliban'a yönelik saldırıyı IŞİD üyesi üstlendi

IŞİD-K, Çarşamba ve Perşembe günleri şehirde üç saldırı üstlendi. IŞİD'in resmi Amaq medya kuruluşu aracılığıyla, üç farklı saldırıda altı Taliban üyesi öldürüldüğü iddia edildi. iki saldırı silahlarla gerçekleştirildi üçüncü saldırıda ise doğaçlama bir patlayıcı kullanıldı. Perşembe günkü saldırıda grup, "Hilafet askerleri, Taliban milislerinin bir üyesini tabanca atışlarıyla hedef alarak ölümüne yol açtı" iddiasında bulundu.

Yerel basın, saldırılarda üç sivilin öldüğünü bildirdi.
Taliban saldırılar hakkında bir açıklamada bulunmadı ancak ancak yerel medya güvenlik yetkililerinin Salı günü üç IŞİD-K üyesinin öldürüldüğünü söylediğini aktardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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