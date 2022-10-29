ABD üsleri için 'köle tuzağı'! Mağdurlar konuştu

ABD ordusuyla anlaşma yapan bazı özel müteahhitlerin, şikayetlere rağmen ABD askeri üslerinde çalışan işçilere kötü muamelede bulundukları ortaya çıktı. Şirketlerin insan kaçakçılığı dahil bir çok hak ihlali yaptıkları belirtildi

Suçlamalarla ilgili bir ABD hükümet denetçisi, "Vergi mükelleflerimizin dolarları potansiyel olarak zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığını desteklemek için kullanılıyor ve bu kabul edilemez" dedi.

Bangladeşli Abdullah, ülkesinde iş bulamayınca bir işe alım görevlisinin kendisine binlerce kilometre uzaktaki Kuveyt'te bir restoranda ayda 660 dolara iş bulduktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Kuveyt'e gidebilmek için annesinin kredi olarak aldığı yaklaşık 10.250 dolar ile Ocak 2016'da Kuveyt'e uçan 21 yaşındaki Abdullah, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını söyledi.

Kuveyt'e gittiğinde bir restoran yerine, onu işe alan Tamimi Global Co. adlı şirketin kendisini ülkedeki bir ABD Ordusu üssü olan Camp Buehring'e bulaşık yıkamak için gönderildiğini söyledi.

Abdullah burada kendisine vaat edilen 660 dolar maaşının yarısından az olan 260 dolar ücretle üç yıl boyunca hiç tatil yapmadan günde 12 saat çalıştığını söyledi.

Gerçek adını gizleyen Abdullah, bir sözleşme imzalayarak pasaportunu teslim ettiğini, aynı şeyi yapan yaklaşık 400 işçi arasında olduğunu söylerken "Ne yapabilirim? Annemi özledim. Her gün ağladım” dedi.

Abdullah, ABD'nin askeri üslerinde iş yapan özel müteahhitler tarafından kaçırıldığı iddia edilen binlerce kişiden biri. Burada işçilere vaat edilenden daha az ödeme yapılıyor, onları borç içinde bırakan işe alım ücretleri alınıyor ​​ve haksız sözleşmeler imzalayarak uzun saatler çalışması için baskı yapılıyor. Bazı durumlarda ise, fiziksel istismara bile maruz kalıyorlar.

NBC News, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, The Washington Post ve Arab Reporters for Investigative Journalism ile işbirliği içinde, askeri üslerdeki 40'tan fazla mevcut ve eski müteahhit çalışanın anlattıklarını aktardı.

NBC News, binlerce sayfalık kongre ifadesinde, Adalet ve Savunma departmanlarından gelen raporlarda, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dosyalarında ve diğer belgelerde hangi şirketlerin işçi kaçakçılığı yapmakla suçlandığını veya kaçakçılık yapıldığının kaydedildiğini belirtti.

"ABD ORDUSUNDA MODERN KÖLELİK"

NBC News'e göre, hem Pentagon'un kamuya vergi mükellefleri tarafından finanse edilen işçi suistimali iddiaları hakkında hem de yetkililerinin birbirleriyle ve diğer kurumlarla sorunlu sicile sahip şirketler hakkında paylaştığı şeylerde şeffaflık eksikliği olduğu ortaya çıktı.

Haberde ayrıca, ordu müfettişlerinin ve Pentagon'un genel müfettişlerinin insan ticareti soruşturmalarının sonuçlarını bildirmediklerini ve Pentagon'un işçi ticareti yapan şirketleri tespit için çok az şey yaptığı kaydedildi.

Haberde en az altı yıldır askeri yetkililer tarafından veri tabanında tek bir firmanın işaretlenmediği belirtildi.

NBC News analizine göre, 2007'den bu yana insan ticareti ihlalleri kanıtlanmış en az 10 şirket yeni hükümet sözleşmelerinde milyarlarca dolar aldı.

ABD askeri üslerinde işçi kaçakçılığını araştıran GAO'nun Uluslararası İlişkiler ve Ticaret ekibi direktörü Latesha Love, “Vergi mükelleflerimizin dolarları potansiyel olarak zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığını desteklemek için kullanılıyor ve bu kabul edilemez. [İşçilere] davranma şekli, bazılarının modern kölelik olarak adlandırabileceği şeye benziyor.” dedi.

Abdullah'ın işvereni Tamimi, "eski personelin genellemeleri veya devam eden prosedürler hakkında" yorum yapamayacağını söyledi. Abdullah hala Kuveyt'te ama artık bir üste veya Tamimi şirketinde çalışmıyor.

İŞÇİ TOPLANAN ÜLKELER

Yabancı işçiler, dünya çapında ABD servis üyeleri tarafından 700'den fazla askeri üs için çok önemli görülüyor. Genellikle yemek servisi yapmak, kışlaları temizlemek ve üsleri korumak gibi görevleri yapıyorlar. Çoğu durumda, üslerin bulunduğu ülkelerden değiller. Bunun yerine, Bangladeş, Nepal, Hindistan ve Filipinler dahil olmak üzere daha az iş fırsatı olan diğer ülkelerden uçuyorlar.

Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki 100'e yakın üste hizmet üyeleri bulunan ABD Merkez Komutanlığı, yalnızca Nisan ayından Haziran'a kadar, müteahhitlerinin yaklaşık 9.000'i diğer ülkelerden olmak üzere yaklaşık 20.300 işçiyi işe aldığını bildirdi.

Uzmanlar, ev sahibi ülke veya Amerika Birleşik Devletleri'nden olmayan işçilere genellikle daha az ödeme yapıldığını belirtiyor.

Yabancı işçilerdeki artış, kısmen Afganistan ve Irak'taki savaşlar nedeniyle son yirmi yılda tırmandı.

UCLA'da doçent olan Adam Moore, "Beklenmedik bir şekilde çılgın bir çekişme ve emek ihtiyacı vardı, bu yüzden bu taşeronluk sisteminde askeri üsleri yani Vahşi Batı'yı gerçekten burada anlıyorsunuz" dedi.

ABD'nin şu anda Orta Doğu'da daha az muharebe askeri olmasına rağmen, bölge genelinde ve Afrika'daki üslere konuşlandırılmış binlerce asker ve sivil var. Avrupa ve Hint-Pasifik bölgesinde görev yapan ABD askerlerinin sayısı da giderek artıyor.

ABDULLAH'IN ÇALIŞTIĞI MÜTEAHHİT FİRMA

Ordu uyum anlaşmasında belgelenen geçmiş ihlallere rağmen Orta Doğu üslerinde çalışmaya devam eden bir şirket de, Abdullah'ın işvereni Tamimi'dir.

2007'den bu yana şirkete 277 milyon dolarlık sözleşme verildi. Suudi Arabistan merkezli şirketin şu anda ABD tesislerine gıda tedarik etmek için Savunma Bakanlığı ile en az 10,1 milyon dolar değerinde sözleşmesi var.

Tamimi'ye bağlı eski bir müdür, 2006 yılında ABD federal mahkemesinde dolandırıcılık ve kara para aklama ve 2009 yılında benzer bir olaydan suçlu bulundu. Tamimi, komisyon ve yasadışı bahşişlerle ilgili cezai ve hukuki iddiaları çözmek için Eylül 2011'de 13 milyon dolar para cezası ödedi.

Ordu, Tamimi'yi gelecekteki sözleşmelerden men etmek için “yasal olarak yeterli bir temele” sahip olduğunu söylese de, işçi ihlalleri nedeniyle şirket Temmuz 2017'de bir idari uyum anlaşması imzaladı.

HAFTANIN 7 GÜNÜ 12 SAAT ÇALIŞMA

59 yaşındaki LaGrace Roberts-Harvey, 2015'ten 2018'e kadar Kuveyt'te ABD ordusunda sivil müteahhitlik görevlisi olarak çalıştı.

2016'da bir gün, Irak'a giden ABD birlikleri tarafından sıklıkla kullanılan bir üs olan Camp Buehring'de çalışan Tamimi çalışanlarının barındığı kışlayı ziyaretinde, işçilerin işe alım ücretlerini ödemek için fahiş krediler aldıklarını öğrendiğini bildirdi.

Roberts-Harvey, “Aslında orada ailelerine gönderecek hiçbir şeyleri olmadığı için ağlayan yetişkin erkekler vardı” diye ekledi. Roberts-Harvey, haftanın yedi günü, günde 12 saat çalışma saatlerinden şikayet ettiklerini ve pasaportlarının ellerinden alındığını söyledi. Yaşam koşullarını incelemeye başladı ve birçok kez işçilerle görüştü.

Kampın aşırı kalabalık olduğunu söyleyen Roberts-Harvey'e göre, Tamimi yetkilileri onun bir teftiş için geldiğini duyduğunda, kışlada daha az insan varmış gibi göstermek için çatıdaki yatakları sakladılar.

Harvey şöyle diyor:

"İşçilerin birkaç tanesinde, darbedildiklerini gösteren fotoğraflar vardı. Bazı insanlar tahtakuruları içerisinde yaşıyordu. Duş kabinleri ve eşyaların temizlenmesi gerekiyordu. Tüm tuvaletler, duşlar ve hiçbir şey çalışır durumda değildi.”

Roberts-Harvey, ABD hükümetinin onu sözleşmeyle ilgili kolaylıklara karşılık uygunsuz hediyeler almakla suçlamasının ardından işini kaybetti. Roberts-Harvey, suçlamaları reddediyor ve Tamimi ile ilgili endişelerini bildirdiği için misilleme olarak kovulduğunu düşünüyor. Hükümet personel kurulu, onun görevden alınmasını onayladıktan sonra Roberts-Harvey ihbarcı olduğu için cezalandırıldığını iddia ederek karara itiraz etti.

SUUDİ ŞİRKET TAMİMİ'DEN AÇIKLAMA

Suudi şirketi, eski çalışanların NBC News'e yaptığı açıklamalar hakkında yorum yapmayı reddetti. Ordunun uyum anlaşmasını yıllar önceki olaylara dayalı olarak nitelendirdi ve şirketin askeri sözleşme kurallarına "tam olarak uymaya çalıştığını" söyledi.

Tamimi Grup, açıklamasına "hem Amerikan şirketleri hem de ABD hükümeti ile 32 yıllık ortaklığından büyük gurur duyuyor" ifadesini de ekledi.

Şirket, ABD ordusu için yaptığı çalışmalardan gurur duyduğunu ve yirmi yılda 600 milyondan fazla yemek hizmeti sağladığını belirtti. Diğer müteahhitlerin reddettiği dönem, savaşın harap ettiği Irak'ın Felluce kentindeki ABD birliklerine yemek servisi yaptıklarını ifade etti.

Şirket, ödeme anlaşmazlıklarını ise Kuveyt'in asgari ücret kurallarının "farklı yorumlarına" bağladı ve daha önce "güvenlik için" pasaportlar verilmesine rağmen şirketin artık böyle bir politikası olmadığını söyledi. İşe alım ücreti ödeyen işçilere karşı prosedürleri olduğunu belirten şirket, geçmişte ödenen ücretlerle ilgili soruları ise cevapsız bıraktı.

"ÇATIDAKİ YATAKLAR ÇÖL SICAĞINA KARŞI"

Şirket, 2016 yılında konut koşullarını iyileştirme emrinin verildiğini ve 2018'deki denetimlerin buna uygun olduğunu gösterdiğini ifade etti. Roberts-Harvey'in çatıda gördüğü yatakların, tahtakuruları için tuzak ve çöl ısısını karşı kullanmak için oraya konulduğu ifade edildi.

Ancak Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği tarafından 2019 yılında yapılan bir incelemeye göre, gözetim yetersiz.

Avukatlar, kiliseler ve diğer kuruluşlardan oluşan bir şemsiye örgüt olan Asya Göçmen Forumu'nun bölgesel koordinatörü William Gois, Pentagon'un ihlaller konusunda şeffaf olmamasının, avukatlar ve özellikle Orta Doğu'da askeri üslerde yabancı işçilere yardım eden diğerlerinin işini zorlaştırdığını söyledi. Orta Doğu ve Asya'da her yıl insan ticaretiyle karşı karşıya kalan kuruluş yaklaşık 25.000 işçiye yardım ediyor.

İddialarla ilgili olarak Pentagon sözcüsü general Nicole Schwegman, “Savunma Bakanlığı, ABD Hükümetinin insan ticaretine karşı sıfır tolerans politikasını destekliyor. Bu faaliyetler insan haklarını ihlal ettiğinden ve ulusal güvenlik görevimize zarar verdiğinden, bakanlık insan ticaretiyle mücadele konusunda titiz bir şekilde çalışmaya devam ediyor.” dedi.

Bir ABD ordusu sözcüsü ise yaptığı açıklamada, “İnsan kaçakçılığının önlenmesi Ordu için en büyük önceliktir. Tüm iddiaları ciddiye alıyor ve yürürlükteki yasalara uygunluğu sağlamak için her birini araştırıyoruz.” dedi.

Orta Doğu ve Afganistan'dan sorumlu ABD Merkez Komutanlığı -CENTCOM- açıklamasında, “artan gözetim için [potansiyel işçi ihlallerini] özel olarak ele almak için gelişmiş kalite güvence planlarına sahiptir. Kuveyt'te, ordunun insan ticaretiyle ilgili tüm geçerli yasalara uyulmasını sağlamak amacıyla 408. Sözleşmeli Destek Tugayı bir uzman atamıştır" denildi.

"KORKU İÇİNDE ÇALIŞMAK"

Ortadoğu ve Afganistan'da, ABD'nin askeri ayak izi değişse bile, işçilerin ihlal iddiaları devam ediyor. Bu yıl, Virginia merkezli özel güvenlik yüklenicisi Triple Canopy tarafından Afganistan'daki bir ABD üssü olan Forward Operation Base Shorab'da gardiyan olarak işe alınan 22 Ugandalı, işçi kaçakçılığı ihlallerini duyurarak şirkete karşı federal mahkeme düzeyinde dava açtı.

İşçiler, pasaportlarına uygunsuz şekilde aylarca el konulduğunu ve bu nedenle ayrılmalarını veya başka bir iş aramalarını engellediklerini iddia ettiler. İşten atılacakları tehditleri de dahil olmak üzere, Triple Canopy'den "korku, yıldırma ve can güvenliği sorunu" ile karşı karşıya kaldıklarını söylediler.

Nepal'den 32 yaşındaki bir depo uzmanı olan Dilip Gurung, Katar'daki Amentum için bir taşeron şirket olan KRH için çalıştı.

Diğer iddiaların yanı sıra, az izinle uzun mesaili günler çalışsalar da, tam zamanlı çalışanlar değil, bağımsız yükleniciler olarak kabul edildiklerini söylediler.

22 işçi, aylık 500 dolarlık maaşlarından uygunsuz bir şekilde kesildiğini söyledikleri parayla ilgili sorular sorduktan sonra Aralık 2020'de haksız yere işten çıkarıldıklarını iddia etti.

Triple Canopy adlı bir başka şirket ise, işçilerin Uganda'da oldukları için federal mahkemede dava açamayacaklarını savundu.

Davaya dahil olmayan Ugandalı Uthuman Kimuli, 2019 ve 2020'de Afganistan'daki Celalabad Havaalanı'nda Triple Canopy tarafından istihdam edildi ve NBC News'e günde 12 saat çalıştığını ancak neredeyse iki ay boyunca yalnızca sekiz saatlik ücret aldığını söyledi.

35 yaşındaki işçi, güvenlik görevlileri olarak tesise gelen ziyaretçileri teftiş etmelerine rağmen, salgın sürecinde işçilere günde yalnızca bir çift eldiven ve bir maske verildiğini, orada korku içinde çalıştıklarını söyledi.

Triple Canopy, 2007'den bu yana federal hükümetten 4 milyar doları aşan 350'den fazla sözleşme aldı ve şu anda Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı ile sözleşmeleri var.

"ORDU İNSAN KAÇAKÇILIĞINA GÖZ YUMUYOR"

Eski bir ordu tedarikçisi danışmanı ve daha sonra askeri müteahhitler için bir avukat olan Sam McCahon, şimdi üç ayrı Canopy davasında Ugandalı işçiler de dahil olmak üzere insan ticareti mağdurlarını temsil eden bir avukat olarak çalışıyor.

Avukat McCahon, ordunun kaçakçılığı önlemek için çok az şey yaptığını ve denizaşırı üslerini çalışır durumda tutmak için düşük ücretli işçilere büyük ölçüde güvendiğini söyledi.

McCahon, “Bu iş modelini hükümetin sıfır tolerans politikasıyla bağdaştıramazsınız. Kurumsallaştırılmıştır." dedi.

HAKSIZ YERE İŞTEN ATILDILAR

Colorado Springs merkezli bir lojistik yüklenicisi olan Vectrus Systems Corp., 2007'den bu yana 17 milyar doları aşan 800'den fazla sözleşmeye hak kazandı. Şirket, Suudi Arabistanda diğer sözleşmelerin yanı sıra, ABD ordusuna temizlik hizmeti sağlamak için 37.8 milyon dolarlık bir anlaşmaya sahip.

Vectrus, 2015 yılında, misillemeyle karşı karşıya kaldıklarını ve başka şeylerin yanı sıra, Afganistan'daki İleri Operasyon Üssü Shank'ta işçi kaçakçılığını bildirdikleri için haksız yere işten atıldıklarını söyleyen birkaç eski çalışan tarafından dava edildi.

Federal mahkeme jürisi, davacılara 1,5 milyon dolardan fazla tazminat verilmesi kararını verdi ve federal yargıç, Vectrus'un yeni bir duruşma teklifini reddetti. Temyiz başvurusu yapıldıktan sonra, dava açıklanmayan bir meblağ için karara bağlandı. Şirket ise hatasını kabul etmedi.

Vectrus bu tür iddialarla ilk kez karşılaşmıyor. Yaklaşık altı yıl önce kimliği belirsiz bir şikayetçi, baş müfettişliğin ofisindeki yardım hattını aradı.

Arayan kişi, Adalet Bakanlığı raporuna göre, Vectrus şirketinin sahte beyanlarla işçileri işe aldığını ve ücretlerini el koyduğunu iddia etti.

Davanın nasıl çözüldüğü belli olmamakla birlikte, dava Savunma Suçları Soruşturma Servisi'ne havale edildi.

Vectrus'un yaptığı açıklamada, "Tüm insanlara değer veriyoruz ve onlara her zaman onurlu ve saygılı davranıyoruz" denildi. Şirket, iş kanunlarına uyduğunu ve taşeronlarının da bunlara uymasını şart koştuğunu söyledi.

Kapsamlı Pentagon sözleşmelerine sahip bir diğer büyük özel güvenlik firması, 2011'den bu yana çoğu güvenlik görevlisi sağlamak için olmak üzere, 830 milyon dolardan fazla değeri olan 95'ten fazla sözleşme alan Aegis şirketidir.

50 yaşındaki Ugandalı Lusambu Karim, NBC News'e 2018'den 2020'ye kadar Afganistan'da Aegis için çalışırken karşılaştığı insan ticareti ihlallerini anlattı.

İşe alım ücreti ödediğini, aşırı sıcağa rağmen kliması olmayan harap bir binada uyuduğunu, sözleşmesiz çalışmaya zorlandığını ve savaş bölgesinde tıbbi bakım alma imkanını tehlikeye attığını söyledi.

Karim, "Çok korkunçtu. Afganistan'daki iş çok, çok, çok kötü bir durumdu." dedi.

Aegis'in sahibi GardaWorld, Karim'in sözleşmesini yanlış anladığını ve daha sonra vardiyası sırasında işini bıraktığını söyledi.

Karim, bu yaz Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) web sitesinde yayınlanan bir videoda yer aldı. Pentagon ajansı, “hikayelerini paylaşmak için zaman ayıran bu hayatta kalanlara minnettarız” diye yazdı.

Kaynak: NBCNEWS .