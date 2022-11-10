ABD, Ukrayna'ya İHA göndermeyi reddetti

Wall Street Journal'ın haberine göre, Biden yönetimi, Kiev'in son teknoloji insansız hava araçları sağlama taleplerini, Ukrayna krizini tırmandırabileceği endişesiyle reddetti.

ABD'li yetkililerin Gray Eagle MQ-1C teslimatlarının çatışmayı daha da kötüleştirebileceğinden endişe duydukları bildiriliyor

ABD'li yetkililere ve gazeteye konuşan kişilere göre, ABD aylardır Ukrayna'nın talep ettiği Gray Eagle MQ-1C insansız hava araçlarını göndermeyecek. Yetkililer, bu tür bir askeri yardımın "Moskova'ya ABD'nin Rusya içindeki mevzileri hedef alabilecek silahlar sağladığının sinyalini verebileceğini" söyledi.

Habere göre, ABD'li yetkililer, insansız hava araçlarında, özellikle de kameralarda kullanılan teknolojinin yanlış ellere geçebileceğinden endişe ediyor.

Eylül ayında, iki partili ABD Kongresi üyelerinden oluşan bir grubun, Biden yönetiminin Ukrayna'ya 24 saatten fazla havada kalabilen orta irtifa ve SİHA göndermesi konusunda ısrar ettiği söyleniyor.

MQ-1C Gray Eagle İnsansız Uçak Sistemleri, 27 saatten fazla 7.600m irtifada uçabilir ve dört adede kadar HELLFIRE füzesi taşıyabilir. Ayrıca, Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerindeki hedefleri vurmasını mümkün kılabilecek uydu iletişimi yoluyla 4.600 km'ye kadar bir menzile sahip.

Şubat ayında Ukrayna'da Rus askeri operasyonunun başlamasından bu yana ABD, Ukrayna'ya keşif ve kamikaze insansız hava araçları da dahil olmak üzere büyük miktarda silah sağlıyor. Washington şimdiye kadar Kiev'e Patriot hava savunma sistemleri ve F-16 savaş uçakları gibi gelişmiş silahlar sağlama çağrılarına direndi.

Rusya, Batı'yı Ukrayna'ya silah "pompalamaya" karşı defalarca uyardı ve bunun sadece çatışmayı uzatacağını söyledi. .