ABD, Rusya’ya garanti verdi! Silahlar sadece Ukrayna’da kullanılacak…

Rusya-Ukrayna savaşı doğu cephesinde ağırlıklı olarak sürerken, Mısırlı gazeteci Muhammed Satuhi, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Satuhi, “ABD, bu son füze sistemlerini Ukrayna’ya verdiğinde Amerikan başkanı çıktı ve Ukrayna otoritelerinden ‘Bu silahların Ukrayna toprakları dışında kullanılmayacağının’ garantisini aldığını açıkladı. Eğer bu silahları anlaşmaya uygun olmayan bir şekilde kullanırsa Ukrayna sıkıntı yaşayacak” dedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaş Kiev bölgesinde düşük yoğunluklu olarak devam ederken, dikkat çeken açıklama Mısırlı gazeteci Muhammed Satuhi'den geldi. Satuhi, ABD ve Batı blokunun Ukrayna'ya verdiği silahların Ukrayna içinde kullanılmak şartıyla verildiğini, ABD tarafından Moskova yönetimine bu silahlarla Rusya topraklarının vurulmayacağı bu silahların Ukrayna toprakları içinde kullanılacağı garantisinin verildiğini açıkladı.

Mısırlı gazeteci Muhammed Satuhi, Rusya'ya ait RT Arabic'e konuk oldu. Satuhi, şunları söyledi:

Silahları Rusya'ya karşı kullanırsa Ukrayna sıkıntı yaşar!

“Bu eski bir davadır. Ukrayna, çeşitli türlerden silahlar isterken Washington yönetimi bu silahların Ukrayna'ya verilmesinde tereddütlü davranıyordu. Çünkü ABD, bu silahların Ukrayna tarafından Rus topraklarında kullanılmasından korkuyordu. Ve ABD, bu son füze sistemlerini Ukrayna'ya verdiğinde Amerikan başkanı çıktı ve Ukrayna otoritelerinden ‘Bu silahların Ukrayna toprakları dışında kullanılmayacağının' garantisini aldığını açıkladı. Ve bu silahlarla Rus toprakları vurulmayacak. Ben ABD yönetiminin Ukrayna yönetimine karşı elinde baskı kartları tuttuğunu düşünüyorum. Eğer bu silahları anlaşmaya uygun olmayan bir şekilde kullanırsa Ukrayna sıkıntı yaşayacak.”

Mısırlı gazeteci Muhammed Satuhi

Savaşın kaderini ABD yardımları değiştirdi

24 Şubat 2022 tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşında Rus tankları 36 saatin sonunda Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kırsal bölgelerine yaklaşmıştı. Bu noktada Ukrayna yönetiminin Rus tanklarını imha etmek için Bayraktar SİHA'lardan faydalandığı biliniyor. Uzunca bir sürenin ardından devreye giren ABD yardımları ise Rusya'yı Kiev bölgesinden uzaklaştırdı. ABD bu kapsamda şu ana kadar Ukrayna'ya; 126 adet 155mm'lik Obüs, 260.000 155mm'lik Obüs Mühimmatı, 155mm'lik Obüslerin mobilize edilmesi amacıyla 100'den fazla Taktik Araç ile HIMARS Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Silah Sistemi ve mühimmatı sevk edildi.

ABD tarafından Ukrayna'ya, 200 adet M113 tipi zırhlı araç sevk edilecek. Ayrıca NATO üyesi diğer ülkeler de Ukrayna'ya M113 sevkiyatında bulundu. Buna ilaveten ABD, 20 adet kurtarma aracını da Ukrayna'ya sevk etti.ABD, Ukrayna'ya AN/TPQ-36 Silah Tespit Radarları'ndan da 22 adet sevk etti. Ukrayna'ya, ayrıca 4 adet havan tespit radarı ile AN/MPQ-64 Sentinel Hava Savunma Radarısevk edildi.

Ukrayna'ya 6500 adet Javelin Anti-Tank Güdümlü Füze sevk eden Washington yönetimi 1000 adetten fazla Stinger Omuzdan Atılan Hava Savunma Füzesi (MANPADS) ile 20 bin adetten fazla NLAW vb. tanksavar mühimmatını Kiev yönetimine verdi.Pentagon, Ukrayna'ya 7.000′den fazla çeşitli hafif silah ve 50 milyon fişek transfer etti.ABD tarafından ayrıca 1 milyondan fazla el bombası, havan ve top mermisi sevk edildi.