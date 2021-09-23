DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Beşiktaş ve Adana Demirspor PFDK'ye sevk edildi
Elon Musk'tan 'daha kullanışlı bir uzay tuvaleti' sözü
''Doğalgaz ve elektriğe yüzde 15 zam yapılacak'' iddiası
Hal yasası nedir? Hal yasası içeriğinde neler var? Hal yasası maddeleri neler? Hal yasası ne zaman çıkacak?
Altaylı uyardı: Bu CHP, Erdoğan'a bir seçim daha kazandırabilir
15 bin öğretmen atama branş dağılımı ve kontenjanı | 15 atama hangi branştan kaç öğretmen atanacak?
Fahiş fiyat artışı ''Hal Yasası'' ile önlenecek
Pakistan Büyükelçisi’nden kritik Afganistan uyarısı
Banka kredi faizi ne zaman düşer? Ev kredisi (konut), araç kredisi, ihtiyaç kredisi faizleri düşecek mi?
Tunus'ta örtülü darbe gerçekleştiren Said'e tepkiler giderek yükseliyor
Ünlü sinema zincirinden ''Dogecoin'' hamlesi
Che Guevara'nın katili CIA ajanına madalya!
Atina, Amerika Başpiskoposu’nun Türkevi açılışına katılmasından rahatsız oldu
Atina, Amerika Başpiskoposu’nun Türkevi açılışına katılmasından rahatsız oldu
Asya piyasalarını nefes aldıran açıklama

TIMETURK / ÇEVİRİ HABER / ABD’nin Türkiye’yi de tehdit eden ölüm laboratuvarı

ABD’nin Türkiye’yi de tehdit eden ölüm laboratuvarı

ABD’nin 2011 yılında Gürcistan’da kurduğu halk sağlığı laboratuvarı bütün bölgeyi tehdit ediyor. Çünkü burası halk sağlığı merkezi değil, biyolojik ölüm merkezi olduğu ortaya çıktı.

2 Saat Önce
2021-09-23 13:37:55
ABD’nin Türkiye’yi de tehdit eden ölüm laboratuvarı

2011 yılında ABD'nin finansmanı ile kurulan ve bir kaleden daha çok korunan Halk Sağlığı Merkezi'nin bir biyolojik silah üretme laboratuvarı olduğu ortaya çıktı.

Gürcistan'ın ABD yardımı sayesinde açtığı Richard Lugar Halk Sağlığı Araştırma Merkezi'nin Gürcistan'a komşu olan bütün ülkeleri ciddi şekilde tehlikeye atabileceğini belirten Rusya Sağlık Gözlemci şefi Biyolog Anna Popova, buradaki faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiği belirtiliyor.

Popova, Rus NTV televizyonuna verdiği bir röportajda, " biyolojik ve epidemiyolojik egemenliğini kaybetmiş bir ülkede bulunan bu laboratuvar hem bizim hem de bölge ülkeleri iiçin çok ama çok yüksek riskler içeriyor."

WhatsApp Image 2021-09-23 at 13.36.24 (1)

Richard Lugar Merkezi, 2011 yılında bir ABD hükümet programı kapsamında Tiflis havaalanının yakınındaki Alekseyevka köyünde açıldı. Merkez biyolojik tehditler konusunda araştırmalar yürütüyor. Gürcistan'ın eski Devlet Güvenlik Bakanı Igor Giorgadze, 2018'in sonunda elinde merkezin tehlikeli deneylere karıştığını doğrulayan belgelerin bulunduğunu söyledi. Tiflis bu suçlamaları saçma bularak reddetti. Moskova, laboratuvarın faaliyetlerine ilişkin belgeleri ABD'den talep edeceğini açıkladı.

WhatsApp Image 2021-09-23 at 13.36.25

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş