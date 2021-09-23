ABD’nin Türkiye’yi de tehdit eden ölüm laboratuvarı

ABD’nin 2011 yılında Gürcistan’da kurduğu halk sağlığı laboratuvarı bütün bölgeyi tehdit ediyor. Çünkü burası halk sağlığı merkezi değil, biyolojik ölüm merkezi olduğu ortaya çıktı.

2011 yılında ABD'nin finansmanı ile kurulan ve bir kaleden daha çok korunan Halk Sağlığı Merkezi'nin bir biyolojik silah üretme laboratuvarı olduğu ortaya çıktı.

Gürcistan'ın ABD yardımı sayesinde açtığı Richard Lugar Halk Sağlığı Araştırma Merkezi'nin Gürcistan'a komşu olan bütün ülkeleri ciddi şekilde tehlikeye atabileceğini belirten Rusya Sağlık Gözlemci şefi Biyolog Anna Popova, buradaki faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiği belirtiliyor.



Popova, Rus NTV televizyonuna verdiği bir röportajda, " biyolojik ve epidemiyolojik egemenliğini kaybetmiş bir ülkede bulunan bu laboratuvar hem bizim hem de bölge ülkeleri iiçin çok ama çok yüksek riskler içeriyor."





Richard Lugar Merkezi, 2011 yılında bir ABD hükümet programı kapsamında Tiflis havaalanının yakınındaki Alekseyevka köyünde açıldı. Merkez biyolojik tehditler konusunda araştırmalar yürütüyor. Gürcistan'ın eski Devlet Güvenlik Bakanı Igor Giorgadze, 2018'in sonunda elinde merkezin tehlikeli deneylere karıştığını doğrulayan belgelerin bulunduğunu söyledi. Tiflis bu suçlamaları saçma bularak reddetti. Moskova, laboratuvarın faaliyetlerine ilişkin belgeleri ABD'den talep edeceğini açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.