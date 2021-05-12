ABD merkezli Axios: Biden harekete geçiyor, bölgeye özel elçi gönderilecek

ABD merkezli web sitesi Axios’un iddiasına göre Biden, Filistin topraklarındaki durumu yatıştırmak için harekete geçiyor. Biden’in bölgeye özel bir Amerikan elçisi gönderileceği ileri sürüldü

ABD merkezli haber sitesi Aixos, ABD Başkanı Joe Biden'in İsrail ile Filistinliler arasındaki çatışmalar tırmanırken bir elçi göndermeyi planladığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze ve Kudüs'te İsrail'in saldırılarını artırması ve Filistinli direniş gruplarından buna karşılık gelmesi nedeniyle bölgeye bir elçi göndermeyi planladığı iddia edildi.

Site, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı İsrail-Filistin İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Hadi Amr'ın bugün Tel Aviv'e gitmesinin beklendiğini duyurdu.

ABD İsrail'e baskı uyguluyor mu?

Ayrıca Arap Postası'nda yer alan habere göre ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Mısırlı mevkidaşı Abbas Kamel ile konuştu ve Beyaz Saray, Sullivan'ın Mısırlı yetkililerle "önümüzdeki günlerde sükuneti yeniden sağlamak için adımlar" hakkında görüştüğünü söyledi. Sullivan, İsrailli mevkidaşı Meir Ben Shabat ile de konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile temasa geçti.

Habere göre, İsrail tarafı Blinken'in Tel Aviv'e Gazze'ye yapılan saldırıların durdurulması için herhangi bir baskı uygulamadığını söylerken, ABD'nin tırmanmasını istemediği için bunu yaptığını vurguladılar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.