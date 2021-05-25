ABD medyası: “Rusya, İHA’lara karşı büyük yatırımlar yapıyor”

“Rus ordusu, insansız hava araçlarının tehditlerine karşı önleme teknolojileri, taktikler, teknikler ve projeler geliştirmek için aktif büyük yatırımlar yapmaya başladı…”

“Bu yatırım, özellikle Suriye, Libya ve Karabağ tecrübelerinden sonra elektronik harp yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir hedefi kapsıyor.

Rus ordusu, Suriye'de daha etkin olsa da Libya ve Karabağ'da da müttefiklerine karşı gerçekleşen drone kullanımının gözlemcisiydi. Hatta Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan hedeflerine karşı son zamanlarda yaptığı saldırılarda Rus Ordusu'nun gözlem alanı içerisindeydi.

Rusya; bu tecrübeler doğrultusunda erken uyarı radarları ve uçaksavar sistemlerinin, İHA'ların artan kullanımına karşı yeterli koruma sağlayamayabileceğine karar verdi.

2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nın sona ermesinin ardından, Rus askeri uzmanları “kademeli” olarak Azerbaycan'ın insansız hava aracı saldırılarına karşı iyi sonuç vereceğini düşündüğü projelere yatırım yapmaya başladı. Çünkü sadece burada değil, Libya ve Suriye'deki Türk savaş uçakları da Moskova'nın müttefiklerine saldırırken, eski Sovyet ve Rus yapımı uçaksavar sistemleri bu İHA'lara karşı sınırlı bir karşılık verebildi.

Rus hava savunma kuvvetleri komutanı Korgeneral Alexander Leonov'a göre, devlet dışı aktörlerin ve terör örgütlerinin İHA'larını iyileştirmeye yönelik devam eden çabaları ve kullanım yöntemleri yakın gelecekte insansız hava araçlarının kullanımıyla ilgili tehditlerin daha da artacağını ortaya koyuyor.

Rus askeri kuvvetleri yatırımları doğrultusunda bu tehdide karşı, Stilet ve Stupor taşınabilir C-UAS tüfeklerinin yanı sıra, düşman İHA'larını tanımlamak ve seyrüseferlerini engellemek için tasarlanmış en yeni Krasukha-C4 EW kompleksini kullanmaya başladı. Yakın tarihli bir Karadeniz tatbikatında ise düşük ve orta irtifalarda uçan birden fazla insansız hava aracını hedeflemek ve devre dışı bırakmak için Krasukha sistemini kullandı.

Rusya, özellikle küçük boyutlu İHA ve drone'lara karşı etkili olacak, ayrıca küçük ve ucuz olacağı söylenen TOR Hava Savunma Füze Sistemi üzerinde geliştirmelerini de devam ettiriyor.

Bugün Rus ordusu, tüm kara kuvvetleri, deniz piyadeleri ve hava indirme birliklerini, dronlara karşı savunmak zorunda kalacağı refleksi ile hareket ediyor. “

Defense News'de yayımlanan analiz M5 tarafından çevrilmiştir.

Kaynak: M5

“ANTİ-DRONE”

Geçtiğimiz Şubat ayında Rus İTAR TASS haber ajansı, devlet teknoloji şirketi Rostec bünyesindeki Ruselectronics Group'un insansız hava araçlarına karşı koymak için Zashchita mobil sistemini geliştirdiğini duyurmuştu.

Rostec tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Üç evrak çantasına sığan bir mobil karşı drone sistemi oluşturuldu. Sistem, günün saatine ve hava koşullarına bakılmaksızın 2 km'lik bir yarıçap içinde drone mekanizamısını karıştırırken, görünmez biçimde radyo önlemlerine karşı savunmasız bırakıyor. Sistemi çökertmek için en fazla 30 dakika gerekiyor.”

Haberde, Zashchita anti-drone sisteminin ayrıca bir drone operatörünü tespit edebileceği, İHA ile iletişim kanalını bozabileceği ileri sürülürken, aynı zamanda sistemin pasif uyumlu konum radarını rakip önleyicilerine karşı görünmez hale getirdiği vurgulanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.