ABD’li gazetecinin 600 bölümlük programı Google ve Youtube tarafından silindi!

Filistin direnişine desteğiyle bilinen ABD’li gazeteci Abby Martin, Breaking The Set adlı programının 600 bölümünün tamamının YouTube ve Google tarafından silindiğini duyurdu

The Empire Files adlı film projesinin de yapımcısı olarak tanınan Abby Martin, Tweeter hesabından yaptığı paylaşımında yaklaşık 600 bölüm olan programına uygulanan sansür hakkında şu bilgiyi paylaştı:

“YouTube, eski programım Breaking The Set'in yaklaşık 600 bölümünü kaldırdı. Yıllarca süren sansür kampanyası, teknoloji devlerinin ABD imparatorluğu hakkındaki binlerce kritik röportajımın içi boşaltılmış ve haberlerim silinmiş.”

“Sansür kampanyası”

Martin, bir sonraki paylaşımında ise şunları yazdı:

“2017'de ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, Breaking The Set'in sosyalizm ve üçüncü şahıslar gibi konuları ele aldığı için “radikal hoşnutsuzluğu teşvik ettiğini” söyledi. Hükümetin yasaklı bakış açılarını sansürleme kampanyası o zaman başladı ve hepimiz gidene kadar bitmeyecek.”

Abby Martin kimdir?

Amerikalı bir gazeteci olan Abby Martin program sunucusu, aktivist ve sanatçı. Halk gazeteciliği yapılan web sitesi Media Roots'un kurulmasına yardım etti ve araştırmacı belgesel ve röportaj dizisi The Empire Files'ın yapımcılığını üstlendi. Martin, son uzun metrajlı belgeseller Filistin direnişiyle ilgili dikkat çeken Gaza Fights for Freedom (Gazze'nin özgürlük mücadelesi) adlı filmin yapımcılığı dahil çok sayıda film projesinde yer aldı. Martin, şu anda Earth's Greatest Enemy adlı başka bir uzun metrajlı filmin yapımcılığını yürütüyor.

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