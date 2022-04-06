DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya: Yabancı silahları imha ettik
ABD’den F-16 mektubu! ‘Türkiye'ye ihtiyacımız var’
Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı
6. kattan düşen çocuğun burnu bile kanamadı!
New York'ta 'gelecek yok'; çoğunluk kaçmak istiyor
Renault'tan flaş Türkiye yatırımı açıklaması
Masumlar Apartmanı 65. bölüm izle full HD tek parça | TRT 1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm (65.bölüm) Youtube'dan izle
'Rekor kıran' ihracatçılar lüks yat bakıyor!
Tüy almak orucu bozar mı? Ağda veya epilasyon yaptırmak oruca engel olur mu? c
Otomobille TIR'ın altına giren makam şoförü öldü
Çorum'da köy camisi yandı
İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? 2022 İstanbul İETT toplu taşıma ücret tarifesi | Toplu taşıma zammı son dakika
Gine'de eski başbakan ve 3 eski bakan tutuklandı
Villarreal - Bayern Münih maçını canlı izle! EXXEN CANLI
Hacı Mustafa Özsoy; Sosyal Medya Kullanımının Bireysel ve Kurumsal Katkıları Nelerdir? Sosyal Medya Uzmanı Açıkladı!

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

BURSA

19:40

05:04
19:40
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:25

04:50
19:25
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:08

04:33
19:08
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:51

04:16
18:51
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:12
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:41:00

İftar vakti

ANKARA

19:25

04:50
SAHUR
19:25
İFTAR

TIMETURK / ÇEVİRİ HABER / ABD’den F-16 mektubu! ‘Türkiye'ye ihtiyacımız var’

ABD’den F-16 mektubu! ‘Türkiye'ye ihtiyacımız var’

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye gönderdiği mektupta, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını açıkladı.

25 Dakika Önce
2022-04-06 23:53:32
ABD’den F-16 mektubu! ‘Türkiye'ye ihtiyacımız var’

Türkiye, Ekim ayında ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 avcı uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak için talepte bulundu.

Washington, şu ana kadar standart silah satış sürecinden geçmesi gerektiğini söyleyerek satışla ilgili herhangi bir görüş belirtmekten kaçındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını açıklayan bir mektup gönderdi.

"Türkiye bölgede kötü niyetli etkilere karşı önemli bir caydırıcı"

Mektupta, iki ülke arasındaki ilişkilerin gergin olduğu kabul edilirken, Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğine ve "bölgede kötü niyetli etkilere karşı önemli bir caydırıcı güç" olmasına değinildi.

Mektup, satış için herhangi bir güvence veya zaman çizelgesi sunmazken, Ankara'nın Rus S-400 sistemlerini satın almasının ardından Washington'ın cezai eylemlerinin (Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılması) "ödenen önemli bir bedel" olduğu vurgulanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye gönderdiği mektupta F-16 satışı için yeşil ışık yaktı. Mektup, Türkiye ile ABD ilişkilerinde yeni adımları beraberinde getirir mi? Prof. Dr. Ferhat Pirinççi TRT Haber'de değerlendirdi.

"Sahadaki gelişmeler ABD'nin Türkiye'ye yönelik ihtiyacını artırdı. Biden yönetiminin Türkiye'ye yönelik duyarsız tavrı değişti. Bu mektup Amerikan yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına olumlu baktığının bir işareti. Bunun iyimser bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim."

Reuters, TRTHaber .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş