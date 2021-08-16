ABD'de aşı karşıtı protestoda bir kişi bıçaklandı, muhabir saldırıya uğradı

Los Angeles Belediye Binası yakınlarında aşı zorunluluklarına karşı düzenlenen mitingte, aşı karşıtları ile karşı protestocular arasında kavga çıktı.

Los Angeles'ta aşı karşıtları ve karşı protestocular arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanırken bir muhabir darp edildi.

Los Angeles Times'ın bildirdiğine göre, Amerikan bayrakları ile “tıbbi özgürlük” çağrısı yapan pankartlar taşıyan birkaç yüz kişi, miting için Belediye Binası önüne geldi.

Times, bir grup karşı protestocunun da yakınlarda toplandığını aktardı. Gösteri sırasında iki grup arasında kavga çıktı, ancak çatışmalara neyin yol açtığı kesin olarak belirtilmedi.

Los Angeles Polis Departmanı, Twitter hesabından Los Angeles İtfaiye Departmanına atıfta bulunarak "LAFD tarafından bıçaklanan ve tedavi gören bir kişiden haberdar olduğunu" söyledi.

LAPD Memuru Mike Lopez, yaralının durumunun ciddi olduğunu, şahsın yakındaki bir hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Eyalet yetkilileri, olayla ilgili "Herhangi bir tutuklama yapılmadı, ancak soruşturma devam ediyor" açıklamasında bulundu.

KPCC radyo muhabiri Frank Stolze'un, Belediye Binası yakınlarındaki parktan çıkarken, maske karşıtı protestocular tarafından tekmelendiği görüldü.

Times'ın haberine göre, Stolze'un bir polis memuru ile röportaj yapmaya çalışırken saldırıya uğradı.

Stolze, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün, 30 yıllık habercilik hayatımda hiç yaşamadığım bir şey oldu. LA'deki protestoda bir grup tarafından itildim, tekmelendim.” ifadelerini kullandı.

Kaliforniya'da aşı olmasını gerektiren bir kural olmasa da, New York dahil olmak üzere bazı şehirlerde, belirli alanlara ve işletmelere girmek isteyen kişilerden aşı olduğuna dair kanıt isteniyor.

Gösterinin, Çarşamba günü yapılacak Belediye Meclisi seçimini protesto etmek için düzenlendiği bildirildi. Meclis'teki teklif edilen önergede ise, kapalı kamusal alanlara girilebilmesi için insanların en azından kısmen aşı olmalarını gerektiren bir kararname taslağı oy çoğunluğu ile geçti.

Los Angeles Kent Konseyi Başkanı Nury Martinez protestolarla ilgili olarak, "Maske takmamak ve aşı karşıtı olmak vatanseverlik değil, aptallıktır." dedi.

Eyalet halk sağlığı yetkilileri ise 4.200'den fazla yeni vakalar olduğunu bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.