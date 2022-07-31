ABD bir adamını daha sattı!.. ‘Savaş suçlusu’ Hafter’e en büyük destekçisi sırt çevirdi

ABD’de Virginia Eyalet Mahkemesi, Libyalı General Halife Hafter'i yargısız infaz ve işkence yapmakla suçlayan Libyalı ailelere karşı savaş suçlarından sorumlu bularak gıyabında verdiği kararla Hafter’i mahkûm etti. Hafter’in ABD mahkemesinden aldığı mahkûmiyet kararı, kendisini darbe süreçlerinde destekleyen ABD’nin satması olarak yorumlandı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Siyasi çalkantının dinmek bilmediği Libya'da darbeci General Halife Hafter hakkında bir ABD mahkemesinde verilen karar, Libya'nın yeni gündemi oldu.

ABD'de Virginia Eyalet Mahkemesi, Libyalı General Halife Hafter'i yargısız infaz ve işkence yapmakla suçlayan Libyalı ailelere karşı savaş suçlarından sorumlu bularak gıyabında verdiği kararla Hafter'i mahkûm etti.

Tazminat için yeni davalar görülecek

Geçtiğimiz ay sulh hâkimi John Anderson'un önerisi üzerine yargıç LeonieBrinkema'nın verdiği karar, ailelerin üç ayrı hukuk davasında aynı zamanda ABD vatandaşı olan Hafter'den maddi tazminat talep etmelerinin önünü açıyor. Hafter'in kararı temyize taşıma hakkı bulunuyor. Ayrıca Hafter'in ödemeye mahkûm edildiği tazminatın boyutunun belirlenmesi için yeni davalar görülecek.

‘Hesap verecek'

Mağdur avukatlarından Faysal Gill, karar sonrası yaptığı açıklamada "Adalet kazandı. Hafter işlediği savaş suçları nedeniyle hesap verecek" dedi.

ABD-Libya Koalisyonu İcra Direktörü MosaddeqHabarra, Haftar aleyhindeki kararın "kesin ve şimdi" olduğunu ve kurbanların aileleri tarafından kendisine açılan tüm davalarda mahkum edildiğini vurguladı. Habrara kararı "Libya'daki tüm suçlulara yönelik yargının zaman alacağı mesajı" sözleriyle yorumladı.

Libya-Amerikan koalisyonu başkanı Issam Omeish ise, Middle East Eye'a verdiği demeçte, kararın Amerikan hukuk tarihinde bir emsal niteliği taşıdığını belirterek, İşkence Mağdurlarını Koruma Yasası'nda türünün ilk örneği olduğunu kaydetti. Omeish, "Libya için potansiyel bir lider, potansiyel bir başkan adayı ve ABD ile potansiyel bir ortak olarak muamele gören bir hukuk davasında sorumlu birisini bulduğumuz zaman, bunun çok büyük bir etkisi olmalı." dedi.

Hafter'in ABD'deki yargılanması sahip olduğu ABD vatandaşlığı kapsamında yapıldı. Kaddafi'nin ölümü sonrası ABD, Avrupa devletleri ve bölgesel güçler eliyle istikrarsızlaştırılan Libya'da Halife Hafter, 2014'ten itibaren ülkenin doğusunu istikrarsızlaştırdı. Hafter, bu süreçte en büyük desteği ABD ve Fransa'dan alırken, 2014 yılından başlamak üzere süreç içinde 3 kez Trablus yönetimine darbe girişiminde bulundu. Hafter'in son darbe girişimi ise 2020 yılında yaşanmış, Türkiye gönderdiği Bayraktar SİHA'lar aracılığıyla Hafter güçlerini Trablus ve çevresinden püskürtmüştü. Hafter'in ABD mahkemesinden aldığı mahkûmiyet kararı, kendisini darbe süreçlerinde destekleyen ABD'nin satması olarak yorumlandı.