ABD acele ediyor, kritik evraklar yakılıyor

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban militanları Kabil'e yaklaşırken, şehre açılan kapılardan biri olan başkentin güneyindeki kasabayı ele geçirmesi üzerine yerel liderler ve uluslararası liderlerle acil görüşmelerde bulundu.

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ABD ve hükümeti destekleyen diğer yabancı güçler geri çekildikten sonra Taliban milisileri kasaba ve şehirleri üst üste ele geçirmeyi sürdürürken, ABD ve İngiltere büyükelçiliklerini boşaltmak için acele ediyor.

Afgan hükümet güçlerinin direnişi Taliban tarafından püskürtülürken, birçok Afgan çeşitli vilayetlerden başkent Kabil'e kaçtı.

Eşref Gani, televizyonda yayınlanan kısa bir konuşmada, "Başkanınız olarak, daha fazla istikrarsızlığı, şiddeti ve halkımın yerinden edilmesini önlemek üzere buradayım" diyerek hükümetile, ileri gelen kişilerle, politikacılarla ve uluslararası liderlerle görüştüğünü sözlerine ekledi.

Afgan hükümeti ile Taliban arasında şu ana kadar sonuçsuz kalan barış görüşmelerine ev sahipliği yapan Katar, Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmede ateşkes çağrısında bulunduğunu açıkladı.

İsminin açıklanmaması şartıyla Reuters'e konuşan yerel bir il meclisi üyesine göre, daha önce küçük bir direnişle karşılaşan Taliban, Logar eyaletinin başkenti ve Kabil'in 70 km (40 mil) güneyindeki Pul-e-Alam'ı ele geçirdi.

Ancak polis yetkilileri, Taliban'ın başkente olası bir saldırı için bir hazırlık noktası olan Pul-e-Alam'dan Kabil'e yaklaştığı yönündeki haberleri yalanladı.

Kasabanın ele geçirilmesi, Taliban'ın ülkenin ikinci ve üçüncü büyük şehirlerini ele geçirmesinden bir gün sonra geldi. Ayrıca Taliban, Kabil'e yakın bir başka kasaba olan Maidan Shahr'ı ele geçirmeye yakın olduğunu duyurdu.

Kritik evraklar yakılıyor

ABD'li bir yetkili, isminin açıklanmaması koşuluyla Amerikan birliklerinin büyükelçilik personeli ve diğer sivillerin tahliyesine yardım etmek için Kabil'e uçtuğunu söyledi.

Pentagon, iki tabur deniz piyadesi ve bir piyade taburunun Pazar akşamına kadar yaklaşık 3.000 askerle Kabil'e varacağını belirtti. Bir piyade tugayı muharebe ekibinin ise, gerekirse Kabil'deki güvenlik için daha hızlı hareket etmek amacıyla Kuveyt'e hareket edecek.

Çek Cumhuriyeti Cumartesi günü iki diplomatını tahliye ettiğini açıklarken Almanya, diplomatlarını mümkün olan en kısa sürede dışarı çıkarmak için asker konuşlandıracağını söyledi.

Diplomatlar, bazı büyükelçiliklerin tahliye öncesinde kritik evrakları yakmaya başladığını söyledi. Bölge sakinleri, başkentte birçok insanın pirinç, diğer yiyecekler ve ilk yardım stoğu yaptığını anlattı.

Yetkililer, elçiliklerdeki vize başvurusunda bulunan on binlerce kişi olduğunu ve Washington'un ABD hükümeti için çalışan Afganları geçici olarak barındırmalarını istediklerini aktardı.

Pentagon sözcüsü John Kirby, Pul-e-Alam'ın düşmesinden önce Cuma günü yaptığı açıklamada, Taliban'ın birkaç gün içinde Kabil'de harekete geçebileceğine dair endişeler olduğunu söylemişti.

Binlerce yaralı

Ülkedeki yardım kuruluşları, hastanelerin çatışmalarda yaralanan insanları tedavi için başa çıkmakta zorlandığını, Temmuz ayında ve Ağustos ayının ilk haftasında 17 bin kişinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından desteklenen tesislerde tedavi edildiğini söyledi.

Hükümet, Kabil'in yanı sıra, doğuda Pakistan sınırına yakın Celalabad ve kuzeyde dün şiddetli çatışmalar yaşandığına dair sosyal medyada haberlerin yer aldığı Mezar-ı Şerif'i hâlâ elinde tutuyor.

Taliban'ı iktidardan düşüren ABD öncülüğündeki işgal, 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan 11 Eylül saldırılarından sonra başlatılmıştı.

Batıda, İran sınırına yakın Herat da Taliban'a bağlı bir grubun eline geçti. Taliban Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Afganistan'ın doğu sınırındaki Kunar, Paktika ve Paktia eyaletlerinin başkentlerini ele geçirdiğini, ancak bunun kesinlik kazanmadığını belirtmişti.

Reuters

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.