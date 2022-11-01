9 yaşındaki çocuklarda 'ergenlik engelleyici' skandalı!

İskoçya'daki Sandyford kliniği, yanlış teşhis konulan otistik ve zihin sağlığı sorunlu çocuklara cinsiyet değiştiren ilaçlar verildiğini ortaya çıkardı

Glasgow'daki Sandyford cinsel sağlık kliniğinin ortaya çıkardığı skandalla ilgili soruşturmaya göre, dokuz yaşındaki çocuklar için İskoçya'nın Tavistock adlı bir İskoç cinsiyet kliniğinde ergenlik engelleyici reçeteler yazıldığı belirtildi.

Ulusal Sağlık Kurumu-NHS klinisyenleri tarafından hazırlanan raporda, cinsiyet disforisi -değişimi- operasyonuna maruz kalan gençlere Glasgow'daki NHS tarafından uyuşturucu verildiği ortaya çıkarıldı. Çocukların bir kısmının ise otistik olduğu öğrenildi.

Londra'daki Tavistock çocuk cinsiyet kimliği kliniğindeki uygulamalar bir dizi skandalı ortaya çıkardı.

Ulusal cinsiyet kimliği servisine ilişkin rapor şunları ortaya koydu:

2011-2019 yılları arasında yaşları dokuz ile 17 arasında değişen toplam 91 genç çocuk endokrinolojisine sevk edildi;

Yönlendirilenlerin üçte ikisi 'doğuma atanan kadınlar'dı;

Neredeyse dörtte biri otistik spektrumdaydı ve yüzde 37'si depresyon gibi zihinsel sağlık koşullarına sahipti;

Doğurganlığın korunması için uygun olan 64 gençten sadece altısı süreci tamamladı.

Öte yandan tepkilere hedef olan kliniğin kapatılması istendi. For Women Scotland kampanya grubunun sözcüsü şunları söyledi:

'Tavistock'ta yaşanan talihsizlik çok açık. Endokrinologlar, deneysel ilaçlarla çocukların ergenliği durduruluyor. İskoç Hükümeti'nin Sandyford'u derhal kapatmak için harekete geçmesi esastır. Bunu yapmamak büyük bir tıbbi ihmal olur ve İngiltere'de olduğu gibi muhtemelen eski hastalardan yasal davaları çeker.'

Tavistock hakkında endişelerini dile getiren psikiyatrist Dr. Bell, “Cinsiyet disforisi için ergenlik engelleyicilerinin yan etkileri hakkında dünya çapında kanıt eksikliği var. Bunların beyin ve kemik gelişimine etkisi olacağına ilişkin dair ciddi endişeler var. Ulusal toplumsal cinsiyet hizmeti yanlış bir modeldir. Bu çocukların ve gençlerin, yaşadıkları diğer ruh sağlığı sorunları bağlamında durumlarının anlaşılması gerekir.' dedi.

"SANDYFORD KAPATILMALI"

Glasgow'daki Kraliyet Çocuk Hastanesi'ndeki endokrinologlar ergenliği baskılayan ilaçları değerlendirdi.

Dr. Bell The Telegraph'a şunları söyledi: 'Başlangıçta eylem onları tıbbi bir yola sokuyor, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline geliyor. Uyuşturucuya başladıktan sonra onları bırakmaktan çok korkarsınız çünkü ergenliği fobik bir nesneye dönüştürmüşsünüzdür. Sandyford kapatılmalı. NHS İngiltere, Tavistock'taki cinsiyet hizmetinin bu nedenlerle kapatılmasını kabul etti. İngiliz çocuklarının İskoç çocuklarından farklı bedenleri, genleri veya zihinleri olduğu anlamına gelmez.'

Rapor, NHS İngiltere tarafından gençlere yönelik cinsiyet kimliği hizmetlerini gözden geçirmek üzere görevlendirilen Royal College of Pediatrics and Child Health'in eski başkanı Hilary Cass tarafından Tavistock kliniğine yönelik bir araştırmayı takip ediyor.

Cass'ın incelemesinde, birçok hastanın karmaşık ihtiyaçları olduğunu, ancak cinsiyetle ilgili sıkıntıları olduğu tespit edildiğinde, diğer sağlık sorunlarının 'bazen gözden kaçabileceği' tespit edildi.

BEYİN SAĞLIĞI VE MUHAKEME YETENEĞİ İÇİN TEHDİT

İncelemede 'güvenli veya uygulanabilir uzun vadeli bir seçenek olmadığı' sonucuna varıldı.

Geçen hafta İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu'na(NHS) yazdığı bir mektupta Dr. Cass, göğüsler veya sakal gibi ergenlik dönemindeki vücut değişikliklerini önlemek için on yaşındaki çocuklara verilen ergenlik engelleyicilerin olası etkileri konusunda uyardı.

Uzman, bu ilaçların çocukların cinsiyet kimliklerine karar vermeleri için 'zaman kazanmak' yerine, 'karar verme sürecini bozup bozamayacağını' bilmenin bir yolu olmadığını söyledi.

İlaçların beynin olgunlaşma sürecini kesintiye uğratabileceği ve çocukların muhakeme yeteneğini etkileyeceği endişelerini de dile getiren Cass ara raporunda şunları söyledi:

'Akran değerlendirmesi eksikliği ve artan talebe yanıt verme yeteneği konusundaki endişeler göz önüne alındığında, tek bir uzman sağlayıcı modelinin güvenli veya uygulanabilir uzun vadeli bir seçenek olmadığı giderek daha açık hale geldi.'

Glasgow'daki kliniğe yeni rapor, İskoç Hükümeti'nin, bireylerin tıbbi raporlara ihtiyaç duymadan cinsiyetlerini değiştirmelerine izin verecek olan Cinsiyet Tanıma Yasası'nın geçen hafta ilk aşama oylamasından geçmesinden sonra geldi. Bu, 7 milliyetçi siyasetçinin aleyhte oy kullanmasına ve iki çekimser oyuna rağmen gerçekleşti.

Nicola Sturgeon hükümeti, son haftalarda yasa tasarısı nedeniyle defalarca eleştirildi.

DalyMail .